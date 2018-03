Halepová sa prebojovala do 3. kola na turnaji WTA v Miami

Dvojhra - 2. kolo:

Monica Niculescuová (Rusm.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (17-SR) 6:3, 6:3,

Angelique Kerberová (10-Nem.) - Johanna Larssonová (Švéd.) 6:2, 6:2,

Garbine Muguruzová (3-Šp.) - Amanda Anisimová (USA) bez boja,

Anastasija Sevastovová (20-Lot.) - Alize Cornetová (Fr.) 7:5, 6:4,

Christina McHaleová (USA) - Barbora Strýcová (25-ČR) 6:1, 6:4,

Agnieszka Radwaňská (30-Poľ.) - Alison van Uytvancková (Belg.) 6:3, 7:6 (4),

Karolina Plíšková (5-ČR) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 7:5, 7:5,

Anastasia Pavľučenkovová (23-Rus.) - Alexandra Sasnovičová (Biel.) 6:2, 3:6, 6:2,

Viktoria Azarenková (Biel.) - Madison Keysová (14-USA) 7:6 (5), 2:0,Keysová skrečovala,

Sarina Dijasová (Kaz.) - Svetlana Kuznecovová (18-Rus.) 6:1, 6:3,

Hsieh Su-Wei (Taiwan) - Sorana Cirsteová (32-Rum.) 7:5, 6:2,

Sloane Stephensová (13-USA) - Ajla Tomljanovičová (Chorv.) 6:1, 6:3,

Alison Riskeová (USA) - Caroline Garciová (7-Fr.) 6:3, 6:1,

Wang Ja-fan (Čína) - Carla Suarezová Navarrová (24-Šp.) 7:5, 6:3,

Carina Witthöftová (Nem.) - Julia Görgesová (12-Nem.) 7:6 (2), 4:6, 6:4,

Simona Halepová (1-Rum.) - Oceane Dodinová (Fr.) 3:6, 6:3, 7:5

Miami 23. marca (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková vypadla na turnaji WTA v Miami v 2. kole. Vo štvrtkovom dueli ako sedemnásta nasadená prehrala s Rumunkou Monicou Niculescuovou v dvoch setoch 3:6 a 3:6.Rybárikovej vôbec nevyšiel vstup do zápasu, v prvom sete prehrávala už 1:5 a manko nedokázala zmazať. Druhé dejstvo bolo vyrovnané až do stavu 3:3, potom Niculescuová získala tri hry za sebou a postúpila do tretieho kola.V ňom nebude chýbať ani najvyššia nasadená Simona Halepová, Rumunka si poradila s Oceane Dodinovou z Francúzska v troch setoch 3:6, 6:3, 7:5.