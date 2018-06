ROLAND GARROS: Halepová získala v Paríži prvý grandslamový titul

ženy - dvojhra - finále:



Simona Halepová (1-Rum.) - Sloane Stephensová (10-USA) 3:6, 6:4, 6:1

Paríž 9. júna (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále dvojhry si na parížskej antuke ako nasadená jednotka poradila s turnajovou desiatkou Američankou Sloane Stephensovou 3:6, 6:4, 6:1.Halepová je prvá rumunská grandslamová šampiónka od roku 1978, keď vo francúzskej metropole triumfovala Virginia Ruziciová. Z Roland Garros si odnáša prémiu 2,2 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčku WTA. Pre Halepovú to bolo štvrté finále na podujatiach veľkej štvorky, v predchádzajúcich troch ťahala za kratší koniec.Vlani prehrala v Paríži s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, v roku 2014 nestačila na Rusku Mariu Šarapovovú. Neuspela ani v januárovom finále Australian Open v Melbourne, v ktorom po trojsetovej bitke podľahla Dánke Caroline Wozniackej. Stephensová nevyužila šancu na zisk druhej grandslamovej trofeje, vlani triumfovala na US Open. Napriek vôbec prvej prehre v dueloch o titul na najvyššej profesionálnej úrovni bude v pondelok na štvrtom mieste rebríčka - najvyššie v kariére.Stephensovej vyšiel úvod s Halepovou, keď vo štvrtom geme prelomila podanie Rumunky a po potvrdená brejku si vybudovala náskok 4:1. Američanka pôsobila na dvorci pokojným dojmom, zdobila ju úderová istota, v dôležitých momentoch si vedela pomôcť kvalitným podaním. Halepová bola príliš nervózna, pri dlhých výmenách jej chýbala odvaha umiestňovať loptičky viac k čiaram. Za stavu 3:5 sa síce dostala k prvému brejkbalu, no Stephensová získala tri fiftíny v rade a prvý set sa stal jej korisťou.Hneď na začiatku druhého dejstva Američanka opäť zobrala Halepovej servis, v druhom geme odvrátila dva brejkbaly a ujala sa vedenia 2:0. Halepová však v ďalších minútach pridala na agresivite, obmedzila počet nevynútených chýb a šnúrou štyroch gemov otočila na 4:2. Stephensová síce následne vyrovnala na 4:4, v koncovke setu však slávila úspech Halepová. Rumunka sa dostala na koňa, v rozhodujúcom dejstve po dvoch brejkoch odskočila súperke na 5:0 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Pri vlastnom podaní premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Stephensovou na 6:2. Na antuke s ňou vyhrala všetky tri zápasy.Halepová prežívala triumf na Roland Garros veľmi emotívne.uviedla Rumunka v prvom pozápasovom interview. Víťaznú trofej jej odovzdala Belgičanka Justine Heninová - štvornásobná parížska šampiónka.Stephensová v úvode svojho príhovoru vyzdvihla výkon súperky.