Hamburg prvýkrát vypadol z Bundesligy, Pekaríkova Hertha s prehrou

Bundesliga - záverečné 34. kolo:



Bayern Mníchov – VfB Stuttgart 1:4 (1:2)



Góly: 21. Tolisso – 5. a 55. Ginczek, 42. Donis, 52. Akolo







TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 3:1 (1:0)



Góly: 26. Kramarič, 63. Szalai, 73. Kadeřábek – 58. Reus







Hertha BSC Berlín – RB Lipsko 2:6 (1:3)



Góly: 4. Ibiševič, 64. Kalou – 22. a 54. Augustin, 2. Upamecano, 7. Lookman, 49. Werner, 82. Bruma



/Pekarík za domácich do 58. min/





SC Freiburg – FC Augsburg 2:0 (0:0)



Góly: 50. Höfler, 66. Kleindienst







FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)



Gól: 26. Burgstaller







Bayer Leverkusen – Hannover 96 3:2 (2:0)



Góly: 3. a 18. Alario, 55. Brandt - 90+1. Füllkrug, 90+4. Harnik







Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1) - prerušené



Góly: 11. Hunt (z 11m), 63. Holtby – 28. Drmič, ČK: 71. Wood (Hamburg)







1. FSV Mainz 05 – Werder Brémy 1:2 (1:1)



Góly: 12. Gbamin – 23. Kainz, 79. Gebre Selassie







VfL Wolfsburg – 1. FC Kolín 4:1 (1:1)



Góly: 1. Guilavogui, 54. Origi, 71. Knoche, 90+1. Brekalo – 32. Hector





Konečná tabuľka Bundesligy:



1. Bayern Mníchov 34 27 3 4 92:28 84



2. Schalke 34 18 9 7 53:37 63



3. Hoffenheim 34 15 10 9 66:48 55



4. Borussia Dortmund 34 15 10 9 64:47 55



5. Bayer Leverkusen 34 15 10 9 58:44 55



6. RB Lipsko 34 15 8 11 57:53 53



7. Stuttgart 34 15 6 13 36:36 51



8. Eintracht Frankfurt 34 14 7 13 45:45 49



9. Mönchengladbach 34 13 8 13 47:52 47



10. Hertha Berlín 34 10 13 11 43:46 43



11. Werder Brémy 34 10 12 12 37:40 42



12. Augsburg 34 10 11 13 43:46 41



13. Hannover 34 10 9 15 44:54 39



14. Mainz 34 9 9 16 38:52 36



15. Freiburg 34 8 12 14 32:56 36



16. Wolfsburg 34 6 15 13 36:48 33



17. SV Hamburg 34 8 7 19 29:53 31



18. 1. FC Kolín 34 5 7 22 35:70 22



Hamburg 12. mája (TASR) - Futbalisti Hamburgu prvýkrát v histórii zostúpili z nemeckej Bundesligy. Definitívne sa o tom rozhodlo v sobotňajšom záverečnom 34. kole najvyššej nemeckej súťaže, v ktorom by Hamburgu nestačil ani domáci triumf nad Borussiou Mönchengladbach - zápas ale na konci za stavu 2:1 rozhodca prerušil pre divácke nepokoje. Hamburg bol doteraz jediným tímom, ktorý z Bundesligy nikdy nevypadol.Spolu s Hamburgom mieri do druhej ligy aj 1. FC Kolín, o jeho zostupe bolo rozhodnuté už dávnejšie. V baráži s tretím tímom druhej ligy bude o účasť v Bundeslige bojovať Wolfsburg, ktorý sa priamemu zostupu vyhol jasným víťazstvom nad 1. FC Kolín 4:1.Majstrovský Bayern Mníchov sa pri oslavách titulu rozlúčil s ligovou sezónou nečakanou domácou prehrou 1:4 so Stuttgartom. Hertha Berlín v základnej zostave so slovenským obrancom Petrom Pekaríkom (hral do 58. minúty) prehrala doma s RB Lipsko vysoko 2:6 a v konečnej tabuľke obsadila 10. miesto.Do Ligy majstrov idú okrem Bayernu aj Schalke, Hoffenheim a Dortmund, piaty Leverkusen a šieste Lipsko budú bojovať v Európskej lige.