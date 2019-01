Hamerlík sa po hosťovaní v Pardubiciach vrátil do Třinca

Hamerlík prišiel do Pardubíc na začiatku decembra. Za Dynamo odchytal osem zápasov, inkasoval v priemere 4,15 gólu na zápas s úspešnosťou zásahov 84,15 percenta.

Třinec 16. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Hamerlík sa po krátkom hosťovaní v Pardubiciach vrátil do českého extraligového tímu HC Oceláři Třinec. Informoval o tom portál hokej.cz.



Hamerlík prišiel do Pardubíc na začiatku decembra. Za Dynamo odchytal osem zápasov, inkasoval v priemere 4,15 gólu na zápas s úspešnosťou zásahov 84,15 percenta. "Situácia s našimi brankármi je taká, že sa podľa dohody vracia Petr Kváča do Českých Budějovíc a k nám sa vrátil Peter Hamerlík," uviedol třinecký asistent trénera Marek Zadina.