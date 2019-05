Hamerlík skončil v Třinci po 10 rokoch: Vedel som to už dlhšie

Tridsaťsedemročný Hamerlík bol súčasťou třineckého klubu od roku 2009 a odchytal zaň celkovo 278 zápasov.

Třinec 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Hamerlík po desiatich rokoch skončil v českom extraligovom klube HC Oceláři Třinec. V jeho organizácii figuroval aj v sezóne 2018/2019, keďže však počas play off do hry nezasiahol, nestal sa členom víťazného tímu. "O konci v klube som vedel už dlhšie, nebolo to prekvapenie," uviedol pre TASR.



"Uplynulá sezóna pre mňa nebola veľmi 'výživná', takže o mojom konci v Třinci som vedel už počas nej. S ľuďmi v třineckom klube som si za tie roky vybudoval výborný vzťah, takže som vedel o svojej situácii. Nebolo to nič prekvapujúce. Mám už nejaký vek a povedal som si, že najskôr si po sezóne oddýchnem a vyčistím si hlavu. Sú rôzne možnosti, netlačím na to. Nedávam si ani žiadne termíny, dokedy by som chcel mať tím. Končiť s kariérou ešte nechcem," prezradil pre TASR.



V tíme úradujúceho českého majstra pôsobil dlhé roky po boku Čecha Šimona Hrubca, ktorý po majstrovskej kariére mieri do KHL. "Sme najlepší kamaráti, svoje situácie sme preberali dlhší čas. On je stále mladý a veľmi šikovný brankár. Třinecký klub sa uberá svojou cestou, k novej posile Patrikovi Bartošákovi chce niekoho mladšieho."



Tridsaťsedemročný Hamerlík bol súčasťou třineckého klubu od roku 2009 a odchytal zaň celkovo 278 zápasov. Počas sezóny 2018/2019 zamieril na hosťovanie do Pardubíc, v závere prestupového termínu sa vrátil k "oceliarom". Vo vyraďovacích bojoch sa však nedostal na zápasovú súpisku a aj preto k majstrovskému titulu z roku 2011 nepridal druhý. "Po návrate som sa pripravoval s farmárskym tímom, aby som bol k dispozícii pre prípad zranenia niektorého z třineckých brankárov. Na tomto titule necítim vôbec žiadnu zásluhu, preto nepredpokladám, že sa dostanem do nejakého menoslovu členov víťazného tímu. Ja som veľmi vďačný za príležitosť, ktorú som v Třinci dostal. Je to špičkový európsky klub a som rád, že som tam vydržal tak dlho," netajil Hamerlík, ktorý bol v roku 2011 oporou Třinca v prvej majstrovskej sezóne.



Pri hľadaní nového pôsobiska nie je zameraný na konkrétnu súťaž, nevylúčil ani zotrvanie v Česku či návrat na Slovensko. "Aj po rozhovoroch s agentom sme sa rozhodli, že budeme otvorení akýmkoľvek alternatívam. Ničomu nehovorím nie a budem sa riadiť pocitovo. V zásade sa nebránim ničomu," dodal.