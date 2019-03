Hamšík po smolnej remíze: Treba priznať, že bola spravodlivá

Tridsaťjedenročný stredopoliar, rovnako ako pri svojom debute, odohral celé stretnutie.

Ta-lien 10. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík v sobotu odohral druhý zápas v najvyššej čínskej súťaži. Jeho Ta-lien I-fang remizoval na pôde Kuang-čou R&F 3:3. Hostia pritom dvakrát viedli, o víťazstvo prišli až v závere duelu, keď inkasovali v siedmej minúte nadstaveného času.



"Bol to súboj hore – dole. Prehrávali sme, no otočili sme skóre. Síce domáci vyrovnali, ale my sme sa dostali štyri minúty pred koncom opäť do vedenia. V siedmej minúte nastaveného času domáci opäť vyrovnali. Samozrejme, nie je príjemné stratiť víťazstvo v posledných sekundách. Musíme si však priznať, že remíza bola spravodlivá. Domáce mužstvo malo veľa šancí, viackrát trafilo konštrukciu bránky," uviedol Hamšík na svojom oficiálnom webe.



Tridsaťjedenročný stredopoliar, rovnako ako pri svojom debute, odohral celé stretnutie. Ta-lien I-fang má na konte dve remízy a s dvoma bodmi je v ligovej tabuľke priebežne siedmy.