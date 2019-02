Hamšík po triumfe nad Sampdoriou: Hrali sme výborne

Marek Hamšík momentálne intenzívne rokuje o prestupe do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Neapol 3. februára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík v sobotu možno odohral za SSC Neapol posledný duel. Kvalitným výkonom prispel k ligovému triumfu 3:0 nad Sampdoriou Janov a po zápase neskrýval spokojnosť.



Od úvodu stretnutia nastúpil po prvý raz od decembrového zranenia zadného stehenného svalu. SSC je po 22. kolách Serie A druhý o 9 bodov za lídrom a obhajcom Juventusom Turín, pred tretím Interom má 11-bodový náskok. "Škriniarovci" ale majú zápas k dobru.



"Odohrali sme výborný zápas. Od úvodných minút sme boli aktívni, za dve minúty sme dali dva góly. Aj po zmene strán sme hrali našu hru a proti kvalitnej Sampdorii sme zaslúžene získali tri body," povedal pre svoj oficiálny web 31-ročný špílmacher, ktorý pred prvým gólom pekne vysunul Joseho Callejona. Kapitán domáceho tímu hral do 74. minúty, a keď odchádzal z ihriska, diváci ho vyprevadili skandovaným potleskom a spevom "Mareeek, Mareeek".



Hamšík momentálne intenzívne rokuje o prestupe do čínskeho klubu Ta-lien I-fang, čo pre portál gazzetta.it potvrdil tréner "Partenopei" Carlo Ancelotti. Informácie o prestupovej čiastke sa v talianskych médiách rôznia a suma sa pohybuje od 15 do 25 miliónov eur i s prípadnými opciami a bonusmi. Pôvodne sa hovorilo o záujme Kuang-čou Evergrande, no rokovania prebiehajú s konkurenčným Ta-lien I-fang. Rozhodnúť by sa malo údajne do 48 hodín, pričom Hamšík by mal mať na stole ponuku na trojročný kontrakt v hodnote deväť miliónov za sezónu.



Hamšík prišiel do Neapolu v júli 2007 z Brescie a celých dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má množstvo ďalších klubových prvenstiev. V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.