Hamšík po víťazstve Ta-lienu: Bol to ťažký zápas vo veľkom teple

Peking 3. augusta (TASR) - Futbalisti Ta-lien I-fang ťahajú v čínskej lige trojzápasovú sériu bez prehry. Na víťazstve 3:1 na ihrisku Čchung-čching Tang-taj Li-fan 3:1 sa podieľal aj slovenský reprezentant Marek Hamšík, ktorý pri prvom presnom zásahu hostí asistoval a bol aj pri zrode ďalších dvoch gólových akcií.



"Bol to ťažký zápas vo veľkom teple. Dostali sme sa do vedenia, no ešte do prestávky domáci vyrovnali. Dosiahli gól zo štandardky, ktorú sme zle ubránili. Našťastie po zmene strán sme dali za štyri minúty dva góly, ktoré rozhodli o našom víťazstve,” povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku. Zverenci trénera Rafaela Beniteza priebežne figurujú na 6. mieste v ligovej tabuľke.