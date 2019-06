Hamšík si gólový rekord váži: Nestáva sa to každý deň

Rebríček hráčov s najvyšším počtom gólov za reprezentáciu SR:



24 - Marek Hamšík (2007-); 114 zápasov

23 - Róbert Vittek (2001-2016); 82 zápasov

22 - Szilárd Németh (1996-2006); 59 zápasov

14 - Marek Mintál (2002-2009); 45 zápasov a Miroslav Karhan (1995-2011); 107 zápasov

13 - Adam Nemec (2006-2018); 42 zápasov a Stanislav Šesták (2004-2016); 66 zápasov

12 - Peter Dubovský (1994-2000), 33 zápasov

11 - Róbert Mak (2013-); 54 zápasov

Bratislava 12. júna (TASR) - Rekordný "nástrel" Róberta Vitteka dlhý čas odolával, aj keď bolo zrejmé, že ho skôr či neskôr Marek Hamšík prekoná. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie to dokázal v utorkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 na pôde Azerbajdžanu, keď sa na víťazstve 5:1 podieľal dvoma zásahmi. Boli to jeho góly s poradovými číslami 23 a 24, tým druhým sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov slovenského národného tímu, z čoho mal prirodzene veľkú radosť.podelil sa 31-ročný špílmacher o svoje pocity po prekonaní rekordu. Duel s Azerbajdžanom mužstvo pod jeho taktovkou zvládlo výsledkovo i herne.Dôležité bolo "načať" súpera čo najskôr, gól Stanislava Lobotku v 8. minúte padol vhod.dodal Hamšík.Jeho gól na 3:1 z 30. minúty bol výstavný, keď strelou spoza šestnástky postavil súperovho brankára do role štatistu.dodal so smiechom Hamšík. Slováci v Baku splnili trojbodový cieľ, v septembri ich čaká náročný dvojzápas s Chorvátskom a Maďarskom. Pre väčšinu hráčov nasleduje zaslúžený oddych a dovolenky, to však nie je prípad Hamšíka.