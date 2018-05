Hamšík strelil 100. gól, zastal sa Sarriho: Posunul nás dopredu

Taliansko - Serie A - 36. kolo:



Udinese Calcio - Inter Miláno 0:4 (0:3)



Góly: 13. Ranocchia, 44. Rafinha, 45.+1 Icardi, 71. Valero, ČK: Fofana (Udinese)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/







Lazio Rím - Atalanta Bergamo 1:1 (1:1)



Góly: 24. Caicedo - 2. Barrow







AC Spal Ferrara - Benevento Calcio 2:0 (1:0)



Góly: 25. Paloschi, 83. Antenucci (z 11 m)







Chievo Verona - Crotone Calcio 2:1 (1:0)



Góly: 12. Birsa, 82. Stepinski - 90.+4 Tumminello







CFC Janov - AC Fiorentina 2:3 (0:1)



Góly: 64. Rossi, 68. Lapadula - 43. Benassi, 77. Eysseric, 80. Dabo, ČK: 71. Pandev, 84. Zukanovič (obaja Janov)







SSC Neapol - FC Turín 2:2 (1:0)



Góly: 25. Mertens, 71. HAMŠÍK - 55. Baselli, 83. De Silvestri



/M. Hamšík prišiel na ihrisko v 69. min, v 71. min dal druhý gól SSC/







Sassuolo Calcio - Sampdoria Janov 1:0 (0:0)



Gól: 68. Politano

Rím 6. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín majú prakticky istý rekordný siedmy majstrovský titul v rade. Ich rival v boji o scudetto SSC Neapol v nedeľňajšom dueli 36. kola Serie A iba remizoval doma s FC Turín 2:2, keď mu nepomohol ani gól slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka. Dve kolá pred koncom súťaže stráca Neapol na vedúci Juventus šesť bodov, súperi majú vyrovnanú bilanciu vzájomných zápasov, no obhajca má výrazne lepšie skóre (84:23 vs. 73:28). "Stará dáma" tak môže prísť o titul iba zhodou málo pravdepodobných okolností - ak prehrá zvyšné dva zápasy v sezóne, SSC v oboch dueloch zvíťazí a ešte zmaže aj priepastný gólový deficit.Hamšík začal zápas na striedačke, na trávnik prišiel v 69. minúte za stavu 1:1 a strelecky sa presadil už po dvojminútovom pobyte na ihrisku. Po prihrávke Callejona napálil loptu spoza šestnástky nechytateľne do ľavého horného rohu súperovej brány. Pre slovenského reprezentanta to bol siedmy presný zásah v ligovej sezóne a celkovo jubilejný 100. v Serii A. Stal sa tak v poradí 35. členom klubu ligových kanonierov. Neapol však náskok neudržal, deľbu bodov zariadil gólom z 83. minúty Lorenzo De Silvestri.Juventus tak môže pomaly chladiť šampanské, titul si môže zabezpečiť o týždeň na Olympijskom štadióne v Ríme v zápase s AS.povedal tréner Neapola Maurizio Sarri.zmieril sa s osudom kouč SSC.Sarriho, ktorého podrobil minulý týždeň prezident klubu Aurelio De Laurentiis tvrdej kritike, podporili fanúšikovia Neapola v hľadisku chorálmi aj transparentmi. Za trénerom stoja aj jeho zverenci.podporil kormidelníka Hamšík.citovala kapitána SSC agentúra AP.V prvom nedeľnom stretnutí Inter Miláno v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom triumfoval na ihrisku Udinese Calcio suverénne 4:0. "Nerazzurri" vybavili zápas za 45 minút, po prvom polčase viedli po góloch Andreu Ranocchiu, Rafinhu a Maura Icardiho jasne 3:0. Po prestávke prikrášlil víťazstvo ešte Borja Valero. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 49. minúte predčasne putoval pod sprchy Seko Fofana. Inter si tak poistil piatu priečku znamenajúcu účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2018/2019 a stále má šancu aj na štvrté miesto, ktoré by garantovalo štart v Lige majstrov. Na štvrtý AS Rím stráca aktuálne bod.