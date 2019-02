Hamšík je údajne na lekárskej prehliadke v Madride

Hamšík prišiel do Neapola v júli 2007 z Brescie a dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu.

Neapol 8. februára (TASR) - Taliansky portál gazzetta.it s odvolaním sa na agentúru ANSA v piatok informoval, že slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík je v Madride na lekárskej prehliadke pred prestupom z SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang. Podľa zdroja sa čínska strana rozhodla akceptovať požiadavky majiteľa SSC Aurelia De Laurentiisa a 31-ročný stredopoliar môže čoskoro podpísať kontrakt na tri roky.



Portál napísal, že Hamšík by do Číny mohol odísť začiatkom budúceho týždňa. Neapol údajne žiada päť miliónov eur okamžite a záruku na ďalších pätnásť miliónov. Transakciu zdržali bankové prázdniny v Číne, kde ešte trvajú oslavy Nového roka. Tamojšia uzávierka transferov je 28. februára.



Hamšík prišiel do Neapola v júli 2007 z Brescie a dvanásť rokov zasvätil klubu spod Vezuvu. S 519 zápasmi a 121 gólmi je historický rekordér SSC a na konte má mnoho ďalších klubových prvenstiev. V národnom drese odohral 110 duelov a strelil 22 gólov.