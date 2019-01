Hamšíkov návrat na ihrisko sa blíži: Sval je už v poriadku

Hamšík si natiahol zadný stehenný sval na pravej nohe v decembrovom stretnutí 18. kola talianskej Serie A na štadióne Interu Milánu.

Neapol 16. januára (TASR) - Zdravotný stav slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka, ktorý pauzuje tretí týždeň pre zranenie zadného stehenného svalu, sa postupne zlepšuje. Kapitán SSC Neapol by sa mal na budúci týždeň vrátiť do tréningového procesu vo svojom klube.



"Bol som na kontrole, ktorá ukázala, že sval je už v poriadku," povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webstránku. "V súčasnosti behám, robím silové cvičenia. Budúci týždeň sa začnem pripravovať už s tímom," dodal 31-ročný stredopoliar.



Hamšík si natiahol zadný stehenný sval na pravej nohe v decembrovom stretnutí 18. kola talianskej Serie A na štadióne Interu Milánu. Po súboji s Borjom Valerom musel duel predčasne opustiť už v 24. minúte. Pôvodné správy hovorili, že do súťažného diania by sa mohol vrátiť koncom januára alebo začiatkom februára.