Haring triumfoval v 4. etape Okolo Kamerunu, Mahďar celkovo druhý

Výsledky 4. etapy (Douala - Limbe, 85 km):



1. Martin HARING (SR/Dukla Ban. Bystrica) 1:53:14 h, 2. Patrick Byukusenge (Rwa.) rovnaký čas ako víťaz, 3. Radoslav Konstantinov (Bul.) +2 s,... 9. Martin MAHĎAR +23, 18. Ján Andrej CULLY +26, 19. Jakub VARHAŇOVSKÝ +29, 47. Adrián FOLTÁN (všetci SR/Dukla Ban. Bystrica) +12:07



Celkové poradie:



1. Noel Richet (Fra) 10:27:47 h, 2. MAHĎAR +8 s, 3. Brandon Downes (JAR) +17, ... 5. HARING +1:05, 16. CULLY +2:03, 20. VARHAŇOVSKÝ +6:43, 50. FOLTÁN +44:26

Limbe 29. mája (TASR)- Slovenský cyklista Martin Haring triumfoval v 4. etape osemdňového podujatia kategórie UCI 2.2 Okolo Kamerunu z Doualy do Limbe (85 km).Cyklista Dukly Banská Bystrica si po triumf prišiel v úniku troch jazdcov. Víťazstvom v utorňajšej etape zároveň poskočil na 5. miesto celkového poradia a na druhé miesto v klasifikácii o vrchársky dres. Na druhom mieste celkového poradia so stratou len ôsmich sekúnd na vedúceho Francúza Noela Richeta sa po prvej polovici podujatia usadil ďalší z jazdcov Dukly Martin Mahďar.informoval v tlačovej správe športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.V stredu majú pretekári voľný deň. Podujatie pokračuje vo štvrtok 31. mája kráľovskou etapou z mesta Mbanga do Bafangu, ktorú v minulosti dokázali vyhrať Ivan Víglaský či Patrik Tybor.