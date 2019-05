HC Košice s ďalšími posilami, zmluvy podpísali Chovan, Skokan a Repe

Skokan sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po rokoch vo viacerých zahraničných ligách. Pôsobil v českej extralige, zahral si KHL za Slovan Bratislava a hral aj v nemeckom Frankfurte.

Košice 24. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Košice angažovalo trojicu posíl pre sezónu 2019/2010. Ročné zmluvy podpísali slovenskí útočníci Michal Chovan a Dávid Skokan a slovinský obranca Jurij Repe.



Bývalý útočník HKM Zvolen Chovan zamieril do Košíc po individuálne najlepšej sezóne v kariére. V 68 zápasoch získal 78 bodov, po rokoch v materskom klube však zatúžil po zmene. "Páčila sa mi cesta, ktorou chce klub ísť a verím, že všetko si sadne tak, aby sme dosiahli spoločný cieľ v podobe úspechu. O mojom príchode som komunikoval s pánom Šťastným a volal mi aj tréner Draisaitl. Vo Zvolene som bol spokojný, klub fungoval, ako mal. Chcel som však skúsiť ešte niečo iné," poznamenal 31-ročný krídelník, ktorý chce v novom pôsobisku nadviazať na produktívne roky vo Zvolene.



Skokan sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po rokoch vo viacerých zahraničných ligách. Pôsobil v českej extralige, zahral si KHL za Slovan Bratislava a ročník 2018/2019 ukončil v nemeckom Frankfurte: "Pre HC Košice zavážilo viac dôvodov. S manželkou sme sa po rokoch v zahraničí rozhodli, že sa vrátime na Slovensko. Do úvahy prichádzali iba dve možnosti - Košice a Poprad. Poznám sa s manažérom klubu Jánom Šťastným, s ktorým sme spolupracovali v Chomutove a aj teraz sme sa rýchlo dohodli. Verím, že ľudia pochopia, že som sa rozhodol podľa pocitu, taký je hokejový život."



Pre slovenských fanúšikov je spomedzi troch košických posíl najmenej známy Slovinec Repe. V roku 2018 štartoval na ZOH v Pjongčangu, rok predtým sa predstavil na MS. Kariéru odohral prevažne v českých súťažiach, sezónu 2018/2019 absolvoval v dánskom Herningu: "Ambície sú jasné - víťaziť. Po troch rokoch, v ktorých tím vypadol vo štvrťfinále, chceme spraviť úspech. Chcel som si vyskúšať slovenskú súťaž a ponuka od HC Košice ma oslovila. V minulej sezóne som hral v dánskej lige, ktorá je veľmi rýchla, ale aj od slovenskej očakávam, že bude veľmi kvalitná."