HC Slovan dlhuje Bratislave takmer milión eur,v hre je ukončenie zmlúv

Bratislava 27. februára (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava dlhuje aktuálne za prenájom bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu takmer jeden milión eur. Vedenie hlavného mesta sa preto zaoberá otázkou, ako ďalej s využívaním priestorov arény. V hre je aj ukončenie nájmu s HC Slovan a využitie priestorov na iné podujatia. Dlhom hokejového klubu sa zaoberalo minulý rok aj predchádzajúce vedenie mesta.



HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ) ku 19. februáru 978.069 eur. "Nakoľko dlžník ani po viacnásobných upozorneniach neuhrádzal svoje záväzky ani čiastočne, STaRZ pristúpil k vymáhaniu dlhu súdnou cestou. Od februára roku 2018 do súčasnosti STaRZ predložil na súd celkovo štyri žaloby," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Riaditeľ STaRZ Peter Vojtko tvrdí, že každodenne komunikujú so zástupcami HC Slovan Bratislava vo veci úhrady záväzkov. "Upozorňujeme ich na to, že ekonomická situácia, v ktorej sa momentálne STaRZ nachádza, a pre ktorú nemá dostatok prostriedkov na vlastné fungovanie, si v blízkej budúcnosti môže vyžiadať opatrenia, ktorých výsledkom bude obmedzenie prevádzky Zimného štadióna O. Nepelu a obmedzenie možností jeho využitia zo strany HC Slovan," spresnil Vojtko. Ako podotkol, napriek tomu, že organizácia STaRZ bola ochotná hľadať mimosúdne možnosti riešenia úhrady dlhu, postoj zástupcov hokejového klubu ju núti k súdnemu vymáhaniu.



Vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom v súčinnosti so STaRZ preto pripravujú sériu alternatívnych opatrení týkajúcich sa budúcnosti prenájmu a spôsobu využitia zimného štadióna. V prípade, že HC Slovan v najbližšom období, ale najneskôr do začiatku novej hokejovej sezóny svoj dlh neuhradí, jednou z možností je aj ukončenie všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan a využitie priestorov na iné kultúrne a športové podujatia.



"Mesto sa však chce usilovať, aby sa situácia nijako nedotkla detí a mladých ľudí, ktorí na štadióne pravidelne športujú a učia sa hrať hokej v niektorom z 11 detských, respektíve mládežníckych tímov," podotkol Bubla. Hokejový klub dlhoval hlavnému mestu za prenájom zimného štadióna v júni 2018 takmer 800.000 eur. Ku koncu januára 2018 dlhoval až 1,028 milióna eur, vo februári 2018 sa však klubu podarilo uhradiť 500.000 eur.



HC Slovan Bratislava pre TASR uviedol, že si je vedomý svojich záväzkov voči hlavnému mestu za užívanie zimného štadióna a aj v týchto dňoch intenzívne pracuje na ich vyrovnaní. "Od začiatku pôsobenia klubu v tejto aréne, či už po jej modernizácii v roku 2011, alebo ešte pred rokom 2009, HC Slovan svoje záväzky voči vlastníkovi arény vždy vyrovnal. Len od roku 2011 Slovan zaplatil do rozpočtu mesta niekoľko miliónov eur," uviedol pre TASR klub. Ako podotkol, so zástupcami mesta o svojom dlhu komunikuje a zároveň oceňuje ich doterajšiu ústretovosť a trpezlivosť pri nachádzaní riešenia. HC Slovan pripravuje na budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde sa bude venovať aj tejto téme.