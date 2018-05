NEČAKANÝ ZVRAT: Helvéti si v smrtiacej 4-minútovke podali Fínov

štvrťfinále (Herning):



Fínsko - Švajčiarsko 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)



Góly: 8. Nutivaara (Koivisto, Rantanen), 49. Rantanen (Savinainen, Aho) – 30. Corvi (Fiala, Niederreiter), 33. Vermin (Meier), 34. Hofmann (Moser, Fora). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Reneau (USA) – Lazarev (Rus.), Lhotský (ČR), vylúčení: 0:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5634 divákov



zostavy:



Fínsko: Säteri - Pokka, Heiskanen, Nutivaara, Koivisto, Honka, Kivisto, Riikola - Rantanen, Granlund, Tolvanen - Teräväinen, Aho, Savinainen - Kapanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen - Palola



Švajčiarsko: Genoni – Diaz, Josi, Kukan, Untersander, Müller, Fora, Frick – Niederreiter, Corvi, Fiala – Andrighetto, Vermin, Meier - Hofmann, Haas, Moser – Scherwey, Schäppi, Rod – Baltisberger



Hlasy po zápase /zdroj: iihf.com/:



Roman Josi, obranca Švajčiarska: "Od druhej tretiny sme si začali hrať svoj hokej. Strelili sme pár rýchlych gólov a to nás správne nastavilo. Tento triumf si užijeme, potom sa vrátime do Kodane a pripravíme sa na ďalší zápas. Proti Kanade to bude ďalšia veľká výzva."



Raphael Diaz, obranca Švajčiarska: "Vedeli sme, že Fíni majú dva skutočne šikovné útoky. Majú zručných a rýchlych hráčov, top hviezdy v NHL. Samozrejme, museli sme sa mať pred nimi na pozore, lebo sa dokážu výrazne presadiť v ofenzíve. Snažili sme sa ich pokryť, ale v prvej tretine si vypracovali viacero výborných šancí. Leonardo (Genoni) bol dnes v bránke fantastický, v kľúčových momentoch predviedol niekoľko skvelých zákrokov. Veľký triumf pre Švajčiarsko!"



Timo Meier, útočník Švajčiarska: "Je to skutočne vzrušujúci moment pre švajčiarsky hokej. S týmto úspechom sa však neuspokojíme, ešte nie sme úplne šťastní. Chceme zotrvať na víťaznej vlne. Ak hráme ako jeden tím, tak dokážeme zdolať akéhokoľvek súpera. Proti Kanade to bude výzva."

Herning 18. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti sa postarali na MS v Dánsku o prekvapenie, keď otočili štvrtkový štvrťfinálový súboj v Herningu a zvíťazili nad favorizovaným Fínskom 3:2. V sobotňajšom semifinále sa stretnú s obhajcom striebra z Kanady, "Suomi" ako víťazi B-skupiny sa predčasne lúčia so šampionátom.Fíni viedli v Jyske Bank Boxen od 8. minúty po góle obrancu Markusa Nutivaaru. Korčuliarsky aj strelecky mali navrch a dlho nič nenasvedčovalo, že by sa mohlo zrodiť prekvapenie. Švajčiari však za nepriaznivého stavu neprestávali veriť, stále viac zamestnávali Harriho Säteriho vo fínskej bránke a v druhej tretine sa im podaril dokonalý obrat, keď v priebehu troch minút a 55 sekúnd zasadili súperovi tri gólové údery. Severania dokázali v tretej časti už len znížiť zásluhou Mikku Rantanena. "Helvéti" postúpili medzi najlepšie kvarteto na MS prvýkrát od roku 2013, keď v Štokholme získali striebro. Zopakovali tým historicky najlepšie umiestnenie z roku 1935. V medailovej zbierke majú aj šesť bronzov.Hokejisti Fínska prehrali so Švajčiarmi prvýkrát od roku 1972, po sérii 10 víťazných vzájomných stretnutí. V najlepšej štvorke predtým naposledy chýbali v roku 2015.Fíni v úvode zamestnávali súpera vírivým pohybom a neúnavnými kombináciami, z čoho rezultovali strely zo zaujímavých pozícií. Postupne sa však osmelili aj Švajčiari. Tí dokázali chvíľami zatlačiť favorita a brankár Säteri musel ukázať svoje umenie pri strelách Corviho či Mosera. Skóre otvorili severania v 8. minúte, po akcii dvoch obrancov sa presadil strelou z prvej Nutivaara. Ďalšie sľubné možnosti nevyužili Granlund či Teräväinen."Suomi" hýrili pohybom aj v úvode druhej tretine, no cez zhustenú obranu sa nedostávali do nebezpečnejšej koncovky. Švajčiari zacítili svoju šancu. Nebezpečná bola štipľavá strela Müllera s dorážkou Meiera, ako i Corviho delovka, v oboch prípadoch zakročil pozorný Säteri. Už to predznamenalo ofenzívu "Helvétov" ústiacu v dokonalý obrat. V polovici stretnutia gólovo zavelil prvý švajčiarsky útok - Niederreiter vyzvŕtal niekoľkých protihráčov, vyzval Fialu a po jeho neúspešnom zakončení na dvakrát dotlačil puk do siete Corvi. O tri minúty neskôr prestrelil Säteriho pomedzi betóny Vermin a smrtiacu štvorminútovku zavŕšil Hofmann, ktorý dorazil do siete puk po strele Mosera. Z vedenia 1:0 bolo razom 1:3 a Fíni sa len ťažko spamätávali zo šoku.V tretej časti severania zatlačili súpera, veľkú šancu zahodil Savinainen. Pri enormnej snahe vyrovnať však zabúdali na zadné vrátka, štvrtý gól mohol z nájazdu pridať Meier, ale Säteri zachránil svoj tím. Fíni využili vylúčenie Foru na 2+2 minúty, ktorý vysokou hokejkou zakrvavil tvár súpera, v presilovke po kombinácii na jeden dotyk znížil Rantanen. Vyrovnanie mal na hokejke Jormakka, ale skvelý Genoni odolal. Švajčiari už v závere s vypätím všetkých síl tesný náskok ubránili, Fínom nepomohla ani power play bez brankára.