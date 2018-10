Henry sa stal trénerom AS Monaco, podpísal zmluvu do júna 2021

Henry nahradil na lavičke odvolaného Leonarda Jardima, ktorý viedol kniežatá od júna 2014.

Monte Carlo 13. októbra (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu AS Monaco sa stal Thierry Henry. Bývalý útočník a majster sveta z roku 1998 podpísal s účastníkom Ligue 1 zmluvu do júna 2021.



Henry nahradil na lavičke odvolaného Leonarda Jardima, ktorý viedol "kniežatá" od júna 2014. AS sa v prebiehajúcej sezóne nedarí, po 9. kole figuruje monacký klub až na 18. mieste ligovej tabuľky, keď získal iba šesť bodov.



Štyridsaťjedenročný Henry doteraz pôsobil ako asistent trénera Roberta Martineza pri belgickom národnom tíme, ktorý spolu doviedli na tohtoročných MS v Rusku k bronzu. Práve v Monaku odštartoval v roku 1994 svoju profesionálnu hráčsku kariéru, o tri roky neskôr pomohol mužstvu k zisku titulu v Ligue 1. Za AS hral až do roku 1999, potom strieľal góly za Juventus Turín, Arsenal Londýn, FC Barcelona a New York Red Bulls. Svoj prvý "džob" v úlohe hlavného trénera odštartuje oficiálne v pondelok.



"Ďakujem predstaviteľom AS Monaco za to, že mi dali možnosť trénovať klub, ktorý je pre mňa taký výnimočný. Som veľmi šťastný, že sa vraciam späť do AS Monaco a som odhodlaný naplniť naše ciele. Neviem sa dočkať chvíle, keď sa stretnem s mojimi zverencami a začneme spolu pracovať," citovala Henryho agentúra AP.



Henry sa stal ďalším bývalým francúzskym reprezentantom a členom zlatého tímu z MS 1998, ktorý sa vydal na trénerskú dráhu. Nasledoval kroky niekdajších spoluhráčov Laurenta Blanca, Didiera Deschampsa, Patricka Vieiru či Zinedina Zidana. V lete odmietol ponuku Girondins Bordeaux, uvažovalo sa o ňom aj ako o novom trénerovi Aston Villy, kým birminghamský klub neangažoval Deana Smitha. Napokon si zvolil trénerskú stoličku v trápiacom sa Monaku.



"Thierry si je vedomý náročnej úlohy, ktorá ho na novom poste čaká. Nevie sa dočkať chvíle, keď začne pracovať. Môže počítať s našou dôverou, budeme ho plne podporovať v tom, aby vniesol do tímu novú dynamiku," uviedol na adresu Henryho viceprezident AS a predseda predstavenstva Vadim Vasiliev.