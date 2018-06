Austrálčan L. Hewitt dostal voľnú kartu do štvorhry na Wimbledone

Tridsaťsedemročný Hewitt, ktorý vo Wimbledone triumfoval v dvojhre v roku 2001, sa na dvorce vracia po tom, ako ukončil kariéru.

Londýn 20. júna (TASR) - Austrálsky tenista Lleyton Hewitt dostal od organizátorov grandslamového turnaja vo Wimbledone voľnú kartu do štvorhry. Na londýnskej tráve sa bývalý wimbledonský šampión predstaví s Alexom Boltom.



Organizátori turnaja neudelili voľnú kartu domácemu Britovi Danovi Evansovi, ktorý sa vrátil na kurty po ročnom treste za pozitívny test na kokaín.



Tridsaťsedemročný Hewitt, ktorý vo Wimbledone triumfoval v dvojhre v roku 2001, sa na dvorce vracia po tom, ako ukončil kariéru. V tomto roku má v pláne odohrať niekoľko turnajov vo štvorhre. Na Australian Open sa spoločne so Samom Grothom dostal do štvrťfinále.



Do mužskej dvojhry dostali voľné karty Briti Liam Broady s Jayom Clarkeom a Austrálčan Alex De Minaur. V ženskej súťaži si na základe udelenia voľnej karty zahrajú domáce tenistky Katie Boulterová, Naomi Broadyová, Harriet Dartová, Katy Dunneová, Katie Swanová a Gabriella Taylorová, ako aj Tunisanka Ons Jabeurová. K dispozícii je ešte jedna voľná karta. Wimbledon sa začne 2. júla.