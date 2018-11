Hirscher a Gasserová obhájili titul Športovec roka v Rakúsku

Dvadsaťdeväťročný Hirscher ovládol anketu piatykrát v kariére, čím sa stal absolútnym rekordérom, o dva roky mladšia Gasserová triumfovala po druhý raz.

Viedeň 1. novembra (TASR) - Lyžiara Marcela Hirschera a snoubordistku Annu Gasserovú vyhlásili rovnako ako vlani za najlepších športovcov roka v Rakúsku. Dvadsaťdeväťročný Hirscher ovládol anketu piatykrát v kariére, čím sa stal absolútnym rekordérom, o dva roky mladšia Gasserová triumfovala po druhý raz.



Hirscher vybojoval v minulej sezóne siedmykrát v rade veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarov. Na ZOH v Pjongčangu získal dve zlaté medaily. Novinársku anketu Športovec roka ovládol už predtým aj v rokoch 2012, 2015, 2016 a 2017. Teraz sa stal rekordérom, dosiaľ sa o pozíciu najúspešnejšieho muža delil s ďalším štvornásobným laureátom Hermannom Maierom. Absolútna rekordérka je bývalá legendárna zjazdárka Annemarie Moserová-Pröllová so siedmimi triumfami. Hirscher vyhral so ziskom 1111 bodov pred tenistom Dominicom Thiemom (872) a sánkarom Davidom Gleirscherom (316). "Bola to sezóna, o akej sa nikomu ani nesnívalo. Najlepšia sezóna v mojej kariére," citovala Hirschera agentúra APA.



Gasserová si ocenenie vyslúžila ako víťazka Svetového pohára vo freestyle, na ZOH 2018 získala zlato v Big Air. Snoubordistka triumfovala v ankete so ziskom 1356 bodov s obrovským náskokom pred sedembojárkou Ivonou Dadicovou (573) a zjazdárkou Annou Veithovou (417). Ocenenie pre tím roka získali futbalisti RB Salzburg, majstri rakúskej ligy a semifinalisti Európskej ligy UEFA.