M. Hirscher exceloval v 1. kole, A. Žampa a M. Falat výrazne zaostali

Na snímke slovenský slalomár Matej Falat v prvom kole obrovského slalomu mužov na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are v piatok 15. februára 2019. Foto: TASR/Martin

Are 17. januára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher exceloval v 1. kole nedeľňajšieho slalomu na majstrovstvách sveta vo švédskom Are. V záverečnej súťaži MS sa mu dokázal z konkurentov priblížiť iba Francúz Alexis Pinturault, ktorý zaostal o 56 stotín, ostatní nabrali na obhajcu titulu vyše sekundovú stratu. Rakúšanom celkovo vyšlo 1. kolo parádne, na treťom mieste figuroval Marco Schwarz (+1,22), štvrtý bol Michael Matt (+1,35) a piaty Manuel Feller (+1,38).Slovák Adam Žampa so štartovým číslom 31 po veľkej chybe v hornej časti vyšiel mimo líniu, síce pokračoval v jazde, ale do cieľa prišiel s obrovskou stratou 13,66 sekundy. Z 99 štartujúcich však vypadlo až 42 a Žampa tak figuroval v postupovej 60-ke na 52. mieste, utrpel však zranenie ruky a v sprievode usporiadateľov putoval na vyšetrenie. Matej Falat s číslom 44 mal v cieli stratu 6,10 s a bol na 37. priečke, druhé kolo (14.30 h) naňho čakalo po odjazdení elitnej tridsiatky.uviedol Falat pre TASR v cieľových priestoroch.Hirscher predviedol famóznu jazdu, išiel typicky dravo, navyše čisto a pri úspornej línii. Jeho nórsky rival a majster sveta v obrovskom slalome Henrik Kristoffersen stratil na lídra Svetového pohára priepastných 1,70 sekundy a patrila mu priebežná šiesta priečka.povedal Hirscher pre ORF. Jeho tempu stačil ešte Švajčiar Daniel Yule, ktorý na poslednom medzičase zaostával necelé tri desatiny, po chybe v spodnej časti však vypadol.