Rakúšania totálne ovládli slalom, Hirscher obhájil titul

Výsledky slalomu mužov na MS v Are:



1. Marcel Hirscher 2:05,86 min., 2. Michael Matt +0,65 s, 3. Marco Schwarz (všetci Rak.) +0,76, 4. Alexis Pinturault (Fr.) +0,93, 5. Ramon Zenhäusern (Švaj.) +0,96, 6. Manuel Feller (Rak.) +1,04, 7. Clement Noel (Fr.) +1,09, 8. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,12, 9. David Ryding (V.Brit.) +1,17, 10. Stefano Gross (Tal.) +1,47, ..., 34. Matej FALAT +9,86, Adam ŽAMPA (obaja SR) nedokončil

Are 17. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher obhájil titul majstra sveta v slalome. V záverečnej súťaži MS vo švédskom Are triumfoval s náskokom 65 stotín sekundy pred krajanom Michaelom Mattom. Rakúšania v nedeľu totálne ovládli pódium, bronz získal Marco Schwarz (+0,76). Slovák Matej Falat obsadil 34. priečku s odstupom 9,86 s na víťaza, Adam Žampa po veľkej chybe v 1. kole a obrovskej strate v tom druhom už neštartoval.Hirscher vybojoval v Are druhý cenný kov po zisku striebra v obrovskom slalome, napriek tomu, že ho trápila choroba. Celkovo má vo svojej zbierke už jedenásť medailí z MS (7-4-0). Dvadsaťdeväťročný Hirscher vyrovnal so siedmimi titulmi mužský rekord Toniho Sailera, oproti legendárnemu krajanovi (7-1-0) však získal navyše tri strieborné medaily a patrí mu tak honor najúspešnejšieho zjazdára v histórii svetových šampionátov. Celkovo je ale najúspešnejšou účastníčkou alpských MS Nemka Christl Cranzová, ktorá neohrozenie vedie historické štatistiky s 15 medailami a tuctom titulov (12-3-0).Dlhoročný líder rakúskeho tímu v Are zachránil povesť alpskej veľmoci, keď jej v záverečný deň priniesol vytúžené zlato, dovtedy získali Rakúšania vo Švédsku "iba" trikrát striebro a dvakrát bronz.povedal v cieli Hirscher, ktorý v uplynulých dňoch bojoval s prechladnutím a bolesťami hrdla.Hirscher exceloval už v 1. kole, predviedol famóznu jazdu, išiel typicky dravo, navyše čisto a pri úspornej línii. Jeho nórsky rival a majster sveta v obrovskom slalome Henrik Kristoffersen stratil na suverénneho lídra Svetového pohára priepastných 1,70 sekundy a patrila mu priebežná šiesta priečka.povedal Hirscher pre ORF. Jeho tempu dlho stačil Švajčiar Daniel Yule, ktorý na poslednom medzičase zaostával necelé tri desatiny, po chybe v spodnej časti však vypadol. Z konkurentov sa dokázal Hirscherovi priblížiť iba Francúz Alexis Pinturault, ktorý zaostal na druhej pozícii o 56 stotín, ostatní nabrali na sedemnásobného celkového víťaza SP vyše sekundovú stratu. Rakúšanom vyšlo 1. kolo parádne, v prvej päťke mali okrem Hirschera aj Marca Schwarza (+1,22), Michaela Matta (+1,35) a Manuela Fellera (+1,38).Slovák Adam Žampa so štartovým číslom 31 po veľkej chybe v hornej časti vyšiel mimo líniu, síce pokračoval v jazde, ale do cieľa prišiel s obrovskou stratou 13,66 sekundy. Z 99 štartujúcich však vypadlo až 42 a Žampa tak figuroval v postupovej 60-ke na 52. mieste, utrpel však zranenie ruky a v sprievode usporiadateľov putoval na vyšetrenie. Matej Falat s číslom 44 mal v cieli stratu 6,10 s a bol na 37. priečke, druhé kolo (14.30 h) naňho čakalo po odjazdení elitnej tridsiatky.uviedol Falat pre TASR v cieľových priestoroch.Druhé kolo sa vydarilo Ramonovi Zenhäusernovi, Švajčiar sa posunul z 12. pozície po 1. kole na celkovú piatu. Z líderskej pozície ho dokázal zosadiť až druhý z rakúskeho kvarteta Matt, ktorý zaútočil na pódium a vydržal vo vedení aj po jazde Schwarza a Pinturaulta. Francúz zaváhal v stredovej strmine, čo ho stálo medailu. Hirscher v 2. kole atakoval bránky vo vrchnej pasáži, potom ale zvoľnil tempo a pohodlne si postrážil náskok až do cieľa.povedal šťastný víťaz pre ORF.