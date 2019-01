Hirscher triumfoval v obráku Svetového pohára

výsledky obrovského slalomu mužov v Adelbodene:



1. Marcel Hirscher (Rak.) 2:26,54 min., 2. Henrik Kristoffersen (Nór.), +0,71 s, 3. Thomas Fanara +1,04, 4. Alexis Pinturault (obaja Fr.) + 1,56, 5. Žan Kranjec (Slov.) +1,62, 6. Tommy Ford (USA) +1,79, 7. Marco Schwarz (Rak.) +2,31, 8. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +2,36, 9. Gino Caviezel +2,59 10. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +2,68 ... 20. ANDREAS ŽAMPA +4,80, ADAM ŽAMPA (obaja SR) nedokončil 1. kolo



poradie SP v obrovskom slalome (6):



1. Hirscher 540 b, 2. Kristoffersen 302, 3. Pinturault 276, 4. Loic Meillard (Švaj.) 234, 5. Matts Olsson (Švé.) 217, 6. Fanara 215



priebežné poradie SP (19):



1. Hirscher 876 b, 2. Kristoffersen (Nór.) 511, 3. Pinturault (Fra.) 444, 4. Max Franz (Rak.) 408, 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 392, 6. Aksel Lund Svindal (Nór.) 369

Adelboden 12. januára (TASR) - Rakúšan Marcel Hirscher zvíťazil v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarov vo švajčiarskom stredisku Adelboden. Líder celkového poradia SP i klasifikácie disciplíny zvíťazil o 71 stotín pred Henrikom Kristoffersonom z Nórska, tretí najlepší čas mal Thomas Fanara z Francúzska (+ 1,04 s). Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil 20. miesto, jeho brat Adam sa neprebojoval do 30-ky druhého kola.Štart druhého kola organizátori trikrát posunuli o 15 minút kvôli počasiu, podmienky však napokon boli ideálne. Žampa vyrazil na trať ako tretí z najlepšej tridsiatky v prvom kole. Predviedol dravú jazdu a na obludnom prelome do záverečnej strminy umne vyrezal oblúky v mimoriadne zatvorenej kombinácii bránok. Následne sa pokúsil do cieľa ešte atakovať, ale dostal sa do záklonu a cez poslednú bránku vletel pádom až do cieľa. Lyže však prešli správnou stranou a táto nehoda ho stále len zopár desatín. Aj preto nadšeným divákom predviedol teátro nespútanej radosti z kvalitného a najmä spektakulárneho výsledku v najťažšom obrovskom slalome kalendára SP. Oroti prvému kolu si polepšil o 8. miest a napokon skončil 20. Do hodnotenia SP si pripísal 11 bodov.Víťaz Hirscher bol po 1. kole druhý s odstupom 12 stotín za Kristoffersonom, ale najlepšou jazdou v druhom kole zaslúžene triumfoval.citovala agentúra AP Nóra Kristoffersona.