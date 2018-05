HK Poprad s ďalšou posilou: Angažoval obrancu Ťavodu

Ťavoda pôsobil v sezóne 2017/2018 v HKM Zvolen, predtým obliekal dresy Banskej Bystrice a Žiliny

Poprad 5. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad pokračuje v budovaní kádra pre budúcu sezónu a v krátkom období predstavilo tretiu posilu. Do tímu trénera Romana Stantiena pribudol dôrazný obranca Ján Ťavoda, ktorý už v Poprade v minulosti pôsobil. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



Ťavoda pôsobil v sezóne 2017/2018 v HKM Zvolen, predtým obliekal dresy Banskej Bystrice a Žiliny. V ročníku 2015/2016 odohral 24 zápasov aj za Poprad, vracia sa teda do známeho prostredia. "Ja som sa v Poprade cítil veľmi dobre. Bohužiaľ, musel som po troch mesiacoch odísť, aj keď tie dôvody boli všelijaké len nie hokejové. O možnosti obliecť si popradský dres som vedel už dávnejšie od môjho agenta, ktorého oslovilo vedenie "kamzíkov." Aj keď som mal viac možností na výber, jednoznačne som sa rozhodol pre Poprad. Po vypadnutí Zvolena v semifinále som aj tušil, že to tam bude cez leto kadejaké a zotrvanie som nepovažoval za reálne,“ uviedol Ťavoda pre hkpoprad.sk.