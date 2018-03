Zvolen v 1. štvrťfinále podľahol Žiline, Nitra deklasovala Nové Zámky

HKM Zvolen - MsHK Žilina 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 37. Šišovský (Kováčik, Kytnár) - 8. Stupka (Rogoň, Andersons), 43. Ondruš (J. Jurík). Rozhodovali Baluška, J. Konc - Výleta, Šefčík, vylúčení 3:3, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 1918 divákov. Stav série 0:1.



Zostavy



HKM Zvolen: MacEntire - Ťavoda, Kováčik, Ulrych, Ross, Bokroš, Hraško, Zeleňák - Šišovský, Kytnár, M. Chovan - Coffman, Steen, Obdržálek - Puliš, Špirko, Matis - Török, V. Fekiač, Kelemen - Flick



MsHK Žilina: Tomek - Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mendrej, Mazanec - Pospíšil, Hruška, Tvrdoň - Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Zápas bol o našich nepremenených šanciach a samozrejme aj o chybách. Tých sme sa dopustili, dostali dva góly, strelili len jeden. Neustále sme pri šanciach počas celého zápasu narážali na jeden veľký problém, a tým bol Tomek. Budeme sa musieť ešte viac tlačiť do obrany a zvýšiť početnosť streľby. Po prvej tretine som to hráčom prízvukoval, bohužiaľ, snaha síce bola, no horšia bola realizácia. V závere pri power play i presilovke sa prejavila naša nemohúcnosť streliť gól."



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Mužstvo plnilo pokyny, extrémne bojovalo, hralo na hranici svojich možností, s podporou výborného výkonu brankára Tomeka sme uhrali prvé víťazstvo. Nepremenili sme viacero šancí, nastrelili dvakrát žŕdku, keby sme zvýšili skóre v prvej tretine na rozdiel dvoch gólov, domáci by viac znervózneli. My sme nevalcovali, to si ani nemôžeme dovoliť, taktiku sme si určili účinnú, uvidíme zajtra, do akej miery budeme úspešní, dnes to však úspešné bolo."



Michal Chovan, kapitán Zvolena: "Videli sme všetci, že sme nepremieňali šance. Nebol to zlý výkon, tlačili sme, dnes prehralo lepšie mužstvo. Hrali sme väčšinou u nich, no musíme premieňať šance, viac sa tlačiť do bránky. Nič sa nestalo, hrá sa na štyri víťazné, ešte je strašne dlhá cesta. Potrebujeme dobre zregenerovať, vyčistiť hlavy, dobre sa vyspať, bude nový deň ideme ďalej. Mal som v závere šance, aj žŕdku som nastrelil, chýbalo trochu šťastia. Ja musím tiež premieňať, hlavne v závere za takéhoto stavu. Máme veľa síl, máme veľa natrénované, takže môžeme vletieť do súpera."



Filip Ondruš, autor rozhodujúceho gólu Žiliny: "Bol to tímový výkon, snažili sme sa so srdcom, každý si plnil to, čo mal a aj šťastie sa k nám naklonilo. Zápasy vonku sú dôležité, no stále sme nohami na zemi, musíme sa naplno sústrediť na ďalší zápas. Strelil som gól, je to bonus navyše, víťazstvo sme si zaslúžili, bojovali sme, tímovo dobre zahrali. Ja som pri mojom góle čakal na prihrávku na ideálnom mieste s vierou, že Juraj Jurík puk vybojuje, v závere to bolo nesmierne dramatické."

HK Nitra - HC Nové Zámky 8:1 (4:0, 2:0, 2:1)



Góly: 5. Mezei (T. Mikúš, Rais), 7. H. Ručkay, 9. Paulovič (T. Mikúš), 14. Kovacs (Kutálek), 26. Krištof (Rýgl), 39. H. Ručkay (J. Ručkay, Kutálek), 49. Blackwater (Slovák, Lantoši), 59. Slovák (Lantoši) - 54. R. Varga (Fábry, Salija) Rozhodovali: Štefik, Stano - Gegáň, Krajčík, vylúčení: 6:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2829 divákov



Zostavy:



Nitra: Lawson - Mezei, Rais, J. Milam, Ordzovenský, M. Versteeg, T. Milam, Rýgl - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Kutálek - Macík, J. Ručkay, H. Ručkay - Lantoši, Bradley, Csányi - Kovacs



Nové Zámky: Baroš (14. Romančík) - Husák, M. Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Salija, Šimek, Trávniček - Hřebejk, L. Jurík, Škoda - Saulietis, Šimun, Zbořil - Fábry, Šille, R. Varga - Dubec, Novotný, Lorraine



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Hostia jednoznačne prespali začiatok. Tam dostali veľmi rýchle góly. Chápem, že potom sa v tejto atmosfére zle hrá. Naši hráči pôsobili uvoľnene a museli sme ich nabádať, aby dohrávali súboje. Každý ten súboj berie sily. Séria nemusí byť na 4 zápasy a môže byť dlhá, preto treba pracovať každé jedno striedanie. Sme radi, že dnes výborne zachytal aj brankár Lawson a to nám dáva nádej do ďalších zápasov.“



Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: „My sme dnes dostali poriadnu lekciu ako sa má hrať v play off. Od nás to bol hanebný výkon. Musíme si sadnúť a rozobrať ten zápas. Takto sa nedá hrať v Playoff. “



Na snímke vľavo Matej Paulovič z Nitry dáva gól, v bránke Samuel Baroš v prvom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport Ligy HK Nitra - HC Nové Zámky 15. marca 2018 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zvolen, Nitra 15. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali v úvodnom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy s MsHK Žilina 1:2. Hráči HK Nitra deklasovali tím HC Nové Zámky 8:1.Domáci si mohli dopriať potešenie z gólu už po 10 sekundách, keď v prečíslení nový kapitán M. Chovan prvýkrát vážne ohrozil Tomeka v bránke. Do výraznejšej ofenzívy ich však rýchla šanca neposunula, aj keď v 6. min pohotová strela Hraška prinútila Tomeka opäť k zákroku. V 8. min hneď z prvej možnosti hostia otvorili skóre, Stupka sa dostal viac-menej náhodne k puku, MacEntire sa nestihol v bránke dôkladnejšie presunúť a Žilinčania viedli. Stupka bol tiež pri prečíslení v 12. min a aj keď v 14. min Hraško v presilovke strelou z uhla bol blízko k vyrovnaniu, v 17. min Konečný spálil ďalšiu šancu Žilinčanov, no úplne sám pred bránkou McEntira neprekonal.V druhej tretine opäť Chovan v jej úvode a ešte v trvajúcej presilovke nenašiel na Tomeka recept, na druhej strane nechali domáci obrancovia úplne voľného Pospíšila a nebyť MacEntira, mohol byť rozdiel dvojgólový. V následnej presilovke Holovič nevyužil zblízka ďalšiu možnosť hostí, v 28. min Handlovský z rýchleho protiútoku trafil z uhla žŕdku.V 31. min pokračoval v nepremieňaní šancí žilinských 'vlkov' Švihálek a domáci mohli premýšľať o tom, ako zlomiť odpor húževnato bojujúceho súpera. V 35. min Kozákova bomba opäť z uhla skončila v presilovke na ďalšej žŕdke, onedlho Konečný netrafil úplne voľný bránku. Vyrovnávajúci gól padol po vydarenej kombinácii so strelou Šišovského v 37. min.Domáci ožili a tesne pred prestávkou stihli ešte po chybe hosťujúcej obrany ďalšiu akciu, no Obdržálek i Coffman ju gólovo nezakončili. Zápas sledoval v hľadisku aj tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a v tretej tretine sa asi nenudil. V 43. min vybojoval puk pri zadnom mantineli J. Jurík, nahral pred bránku a Ondruš opäť strhol vedenie na stranu Žilinčanov. Tlak domácich vzápätí narástol, Fekiačovu strelu v 46. min v poslednej chvíli Tomek betónom zlikvidoval a pri spŕške striel sa dosť zapotil. Hostia opäť pohrozili po akcii Juraška, čas však veľmi rýchlo odbúdal domácim a narastala aj nervozita.V 53. min Obdržálek príležitosť v oslabení nepremenil, na druhej strane zasa v presilovke Hruška. Pribudla aj šanca domáceho M. Chovana päť minút pred klaksónom a ďalší skvelý zákrok Tomeka, ktorý odolal aj zvolenskému tlaku pri hre šiestich na štyroch počas minútovej power play skombinovanej s presilovkou.V prvej tretine ukázal líder po základnej časti jasnú dominanciu. Zámčania nevedeli kam skôr skočiť a v ich obrannej hre bol veľký chaos. Už v 5. minúte v presilovej hre strelou švihom otvoril skóre Mezei. V 7. minúte ho napodobnil pri vyrovnanom počte H. Ručkay a v 9. minúte tretíkrát inkasoval Baroš z hokejky Pauloviča. V 14. minúte prišiel zrejme rozhodujúci gól, ktorý zlomil hostí a vyhnal Baroša z brány. Postaral sa o neho 13. útočník Nitry Kovacs, ktorý ideálne zaskočil na pár sekúnd Slováka.V druhej tretine hostia nerobili toľko chýb ako v tej prvej, ale aj napriek tomu dvakrát inkasovali. Najskôr v 26. minúte zúročil dobrú prácu Rýgla Krištof, ktorý dával na 5:0. V 39. minúte predviedla krásnu akciu trojička Kutálek, J. Ručkay a H. Ručkay, ktorú úspešne zakončil posledný menovaný – 6:0. Jedinú výraznejšiu šancu hostí mal Saulietis, ale jeho zakončenie skončilo iba v lapačke pohotového Lawsona.Tretie dejstvo bolo už iba dohrávanie zápasu. Najskôr v 49. minúte strelil siedmy gól Blackwater. Čestný úspech zaznamenali aj hostia. V 54. minúte namieril R. Varga presne pod pazuchu Lawsona – 7:1. „Corgoni“ v uvoľnenom tempe pridali ôsmy gól v predposlednej minúte a postaral sa o neho Slovák. Nitrania tak deklasovali Nové Zámky 8:1.