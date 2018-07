Pod Pustým hradom cítia silu mužstva, HKM Zvolen mieri vysoko

Program prípravných zápasov



Zvolen - HK Poprad, 9. augusta (17.00)



Zvolen - EC KAC Klagenfurt, 16. augusta (19.00) - Zábojníkov memoriál



Zvolen - GKS Tychy, 17. augusta (19.00) - Zábojníkov memoriál



Zvolen - Moser Medical Graz 99ers, 18. augusta (19.00) - Zábojníkov memoriál



HK Poprad - Zvolen, 23. augusta (17.00)



Auto Berani Zlín - Zvolen, 4. septembra (17.30)



Orli Znojmo - Zvolen, 5. septembra (17.30)

Zvolen 24. júla (TASR) - Pod Pustým hradom strávia hráči HKM Zvolen tento týždeň hlavne pri kondičných testoch a naplno by mali odštartovať prípravu na ľade budúci pondelok. Postupne prichádzajú všetky posily zvonka, a týka sa to aj Patrika Lušňáka, ktorý sa po ročnej pauze zapríčinenej pádom zo skútra vracia do hokejového kolotoča, Zvolen si zvolil za svoj reštart a ohlásil príchod až na pondelok.Trénera Andreja Podkonického, ktorý vystriedal Petra Mikulu, čaká pred domácimi fanúšikmi špeciálna skúška ohňom.Od skladby kádra si kouč, ktorému pomôže asistent z Fínska Raimo Summanen, veľa sľubuje.Ako povedal tréner, hráči majú zmluvy až od augusta, tím sa skladal postupne a individuálna príprava bola viac-menej nevyhnutná.Rastislava Špirku si diváci obľúbili a aj on sa cíti pod Pustým hradom dobre, keďže Zvolenu zostal verný.Špirko zostal vo Zvolene aj preto, že sa buduje silné mužstvo.Prílev maďarských mužstiev do súťaže Špirko zatiaľ vníma len matematicky.Kondične sa Špirko zdokonaľoval aj pri stavbe domu.Aj ďalšia opora tímu Michal Chovan už cíti, že oddychu bolo nadmieru.O sile kádre sa Chovan tiež zmieňuje nádejne, no bez veľkých slov.