Hlinka predĺžil v Zlíne zmluvu o dva roky

Zlín 17. mája (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hlinka bude aj ďalej pôsobiť v českom prvoligovom FASTAV Zlín. Klub sa rozhodol na neho uplatniť opciu a zmluva by mu tak mala platiť ešte dva roky.



"Som rád, že som presvedčil vedenie klubu a môže aj ďalej pokračovať v Zlíne. Keď som prichádzal, vedel som, do akého prostredia idem. Kabínu som už stačil spoznať. Český futbal je o dobrej partii, ak si sadne, odrazí sa to aj na ihrisku. Doteraz som býval v hoteli, ale už som si zohnal konečne vlastné bývanie. Nevedel som, či mi predĺžia zmluvu, preto som s tým čakal. Som rád, že sa môžem naplno zabývať," citoval klubový web 28-ročného Hlinku, ktorý prišiel do moravského mužstva vo februári.



Hlinka v minulosti už v Česku pôsobil, keď si obliekal dresy Dukly Praha aj Baníka Ostrava.