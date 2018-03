HMS: Štafeta štvrtkárov Poľska senzačne zlatá so svetovým rekordom

Brit Nadrew Pozzi Foto: TASR/AP

Samuel Tefera (v popredí) z Etiópie získal zlatú medailu v behu mužov 1500 m na halových MS v Birminghame 4. marca 2018. Striebro získal Poliak Marcin Lewandowski (vľavo) a bronz Abdelaati Iguider (vpravo) z Maroka. Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



muži

60 m prek.: 1. Andrew Pozzi (V. Brit.) 7,46, 2. Jarret Eaton (USA) 7,47, 3. Aurel Manga (Fr.) 7,54, 4. Aries Merritt (USA) 7,56, , 5. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 7,68, 6. Gabriel Constantino (Braz.) 7,71



1500 m: 1. Samuel Tefera (Et.) 3:58,19, 2. Marcin Lewandowski (Poľ.) 3:58,39, 3. Abdelaati Iguider (Mar.) 3:58,43, 4. Aman Wote (Et.) 3:58,64, 5. Ben Blankenship (USA) 3:58,89, 6. Jake Wightman (V. Brit.) 3:58,91



3000 m: 1. 1. Yomif Kejelcha 8:14,41, 2. Selemon Barega (obaja Et.) 8:15,59, 3. Bethwell Birgen (Keňa) 8:15,70, 4. Hagos Gebrhiwet (Et.) 8:15,76, 5. Adel Mechaal (Špan.) 8:16,13, 6. Younéss Essalhi (Mar.) 8:16,63



4x400 m: 1. Poľsko (Karol Zalewski, Rafal Omelko, Lukasz Krawczuk, Jakub Krzewina) 3:01,77, 2. USA (Fred Kerley, Michael Cherry, Aldrich Bailey jr., Vernon Norwood) 3:01,97, 3. Belgicko (Dylan Borlée, Jonatha Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée) 3:02,51, 4. Trinidad a Tobago 3:02,52, 5. Česko 3:04,87, 6. Veľká Británia 3:05,08



žrď: 1. Renaud Lavillenie (Fr.) 590, 2. Sam Kendricks (USA) 585, 3. Piotr Lisek (Poľ.) 585, 4. Kurtis Marschall (Austr.) 580, 5. Emmanouil Kralís (Gr.) a Raphael Holzdeppe (Nem.) obaja 580



ženy



800 m: 1. Francine Niyonsabová (Bur.) 1:58,31, 2. Ajee Wilsonová (USA) 1:58,99, 3. Shelayna Oskan-Clarkeová (V. Brit.) 1:59,81, 4. Habitam Alemuová (Et.) 2:01,10, 5. Raevyn Rogersová (USA) 2:01,44, 6. Selina Büchelová (Švajč.) 2:03,01



trojskok: 1. Ivana Španovičová (Srb.) 696, 2. Brittney Reeseová (USA) 689, 3. Sosthene Moguenara-Taroumová (Nem.) 685, 4. Quanesha Burková (USA) 681, 5. Malaika Mihambová (Nem.) 664, 6. Khaddi Sagniová (Švéd.) 664



4x400 m: 1. USA (Quanera Hayesová, Georganne Molineová, Shakima Wimbleyová, Courtney Okolová) 3:23,85, 2. Poľsko (Justyna Šwiety-Erseticová, Patrycja Wyciszkiewiczová, Aleksandra Gaworská, Malgorzata Holub-Kowaliková) 3:26,09, 3. V. Británia (Meghan Beesleyová, Hannah Williamsová, Amy Allcocková, Zoey Clarková) 3:29,38, 4. Ukrajina 3:31,32, 5. Taliansko 3:31,55, Jamajka diskv.

Birmingham 4. marca (TASR) - Štafeta štvrtkárov Poľska sa senzačne na HMS v Birminghame ovenčila zlatom a novým svetovým halovým rekordom 3:01,77 min. S druhou priečkou sa museli zmieriť najväčší favoriti, obhajcovia zlata z USA.Pred štartom málokto pochyboval o nadvláde obhajcov titulu USA. Kerley ich rozbehol ideálne, Cherry si už užíval značný náskok, Bailey ho s vypätím síl udržal, no Norwood šokujúco podľahol Krzewinovi a Poliaci utvorili svetový halový rekord výkonom 3:01,77. Predtým ho držali USA s 3:02,13 z HMS Sopot'2014.Divákov na HMS v Birminghame rozvášnilo zlato domáceho Andrewa Pozziho na 60 m prek. v sezónnom maxime 7,46 s. O najlepší výkon roka sa postarala v diaľke Srbka Ivana Španovičová výkonom 696 cm a suverénne za zlatom si dobehla štafeta štvrtkárok USA v rekorde šampionátov 3:23,85 min.Už v semifinále Brit Pozzi zaujal suverénnosťou, pozor si však musel dávať najmä na Trajkoviča a Martinot-Lagarda, vicemajstra sveta v Portlande, a nebezpečný sa javil aj Merritt, majster sveta vlani v Londýne, zlatý na HMS v Istanbule'2012, no v súčasnosti bez vrcholnej formy. Aj superrýchly Američan Eaton túžil po zlate. Finalistov rozhodil pokazený štart, na ktorý diskvalifikáciou doplatil jeden z favoritov Trajkovič. Eaton a Pozzi bojovali na cieľovej páske v hlbokom predklone v prospech domáceho Pozziho, o stotinu lepším ako Eaton. Pozzi na seba upútal zlatom už vlani na HME v Belehrade, teraz v hale Birmingham dosiahol najväčší úspech.Vo finále diaľkárok s 13 menami sa mal odohrať súboj hlavne medzi štyrmi, Moguenara-Taroumovou, Sagniaovou, obhajkyňou titulu Reesovou a tabuľkovou svetovou jednotkou Španovičovou, ktorá chcela Reeasovej vrátiť prehru spred dvoch rokov v Portlande. Španovičová sa naladila ideálne a vo 4. pokuse dopadla na najlepší výkon roka 696 cm. Finále malo dramatický náboj, prvé štyri sa zmestili do rozpätia 15 cm. Zlatá Srbka, bronzová na OH v Riu i na MS v Pekingu a Moskve, sa prvýkrát v kariére dočkala zlata v seniorskej kategórii na vrcholnom podujatí.V ženských štafetách na 4x400 m sa za vysoké favoritky považovali obhajkyne zlata Američanky. S finišujúcou zlatou na individuálnej štvrtke Okolovej, ktorej podávala kolík strieborná Wimbleyová nemali mať problémy. Prvý úsek zvládli ako prvé, ich náskok však nenarastal, na chrbát im dýchali Jamajčanky. Až Okolová rozriešila tajničku v rekorde šampionátov 3:23,85, v tesnom závese pred McPhersonovou. Jamajčanky však o striebro i národný rekord prišli, dodatočne ich diskvalifikovali a pôvodne tretie Poľky k národnému rekordu s 3:26,09 pridali striebro.Titul v behu na 1500 m ozdobil na HMS v Birminghame Samuela Teferu z Etiópie časom 3:58,19 min, na striebornú pozíciu sa v samom závere pretlačil Poliak Marcin Lewandowski.Míliari v behu na 1500 m boli pri úvahách o medailách ťažko čitateľní. Z medailistov na predchádzajúcich HMS nikto vo finále neštartoval, Čech Holuša, v Portlande strieborný, vypadol už v rozbehu. Papierovo sa najviac šancí pripisovalo Maročanovi Iguiderovi. Bežci sa rozhodli vsadiť na slimačí úvod a pretekať sa začalo až tri okruhy pred cieľom. Iguider a Tefera vbehli ako prví do záverečných 200 m a viac síl v úplnom závere mal 18-ročný Etiópčan Tefera. Iguidera napokon predstihol v cieľovom náklone aj Poliak Lewandowski.Na zlato musela Francine Niyonsabová z Burundi zabehnúť na HMS v Birminghame na osemstovke najlepší výkon roka 1:58,31 min. Zvíťazila po dvestometrovom dlhom finiši, na ktorý už rovnocenne neodpovedala strieborná Američanka Wilsonová s osobným rekordom 1:58,99.Na ženskej osemstovke sa rysoval americko-etiópsky súboj, aj preto, že v rozbehoch diskvalifikovali Keňanku Wambuiovú, bronzovú na OH v Riu i na HMS v Portlande. Na úspešnú obhajobu titulu sa dôkladne pripravila Niyonsabová z Burundi. V záverečnej dvojstovke uplatnila drvivý finiš a hravo si poradila s jedinou vážnejšou konkurentkou Wilsonovou.Na atletických HMS v Birminghame obhájil titul v behu na 3000 m Yomif Kejelcha z Etiópie. Stačil mu na to slabý čas 8:14,41.Vo finále s nadvládou Afričanov to nemal mať obhajca titulu Kejelcha vôbec jednoduché. Komplikáciu mu mohli spôsobiť krajania, v sezóne rýchlejší Barega a Gebrhiwet i tradiční súperi z Kene. Po extrémne pomalom začiatku zrýchlil tempo Španiel Mechaal, no onedlho sa už zoradili vpredu Etiópčania s Kejelchom na špici. Jeho finiš v záverečnom okruhu bol drvivý, medzi ostatnými vyčnieval výškou i časom, aj keď slabým 8:14,41.