HMS: Vo finále skoku do výšky zlato pre Lysenka a Lasickeneovú

Finálové výsledky



výška



muži: 1. Danil Lysenko (ANA) 236, 2. Mutaz Essa Baršim (Kat.) 233, 3. Mateusz Przybylko (Nem.) 229, 4. Erik Kynard (USA) 229, 5. Sylwester Bednarek (Poľ.) 225, 6. Maksim Nedasekau (Biel.), Donald Thomas (Bah.) a Wang Ju (Čína) všetci 220



ženy: 1. Marija Lasickeneová (ANA) 201, 2. Vashti Cunninghamová (USA) 193, 3. Alessia Trostová (Tal.) 193, 4. Morgan Lakeová (V. Brit.) 193, 5. Julija Levčenková (Ukr.) 189, 6. Mirela Demirevová (Bul.) 189



3000 m ženy: 1. Genzebe Dibabová (Et.) 8:45,05, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 8:45,68, 3. Laura Muirová (V. Brit.) 8:45,78, 4. Hellen Obiriová (Keňa) 8:49,66, 5. Shelby Houlihanová (USA) 8:50,38, 6. Fantu Workuová (Et.) 8:50,54

Birmingham 1. marca (TASR) - Prvé zlaté medaily na 17. halových majstrovstvách sveta v anglickom Birminghame vybojovali v skoku do výšky nezávislí atléti z Ruska Danil Lysenko s 236 cm a Marija Lasickeneová s 201.V úvodnom zo štyroch súťažných dní boli na programe tri finálové disciplíny. Paralelne si zaskákali do výšky muži i ženy, diváci v hale Birmingham sa ani na chvíľu nenudili a ako záverečnú bodku dňa si dopriali beh na 3000 m žien.V mužskej súťaži si zaskákali 11-ti, s najväčším favoritom Katarčanom Baršimom. Na Banskobystrickej latke síce pretrhol svoju obdivuhodnú šnúru víťazstiev od septembra 2016, keď ho zdolal Číňan Wang Ju, no najlepší atlét sveta za minulý rok si nič iné nepripúšťal, len zlato, ktorým by zopakoval triumf zo Sopot'2014. V tomto roku viedol svetové tabuľky, začal na 220, spolu s ním na 1. pokus však už len ďalší piati, vrátane papierovo najvážnejšieho súpera, nezávislého atléta z Ruska Lysenka. Na 225 cm si zachovali čistý štít bez opravy už len traja, Baršim, Američan Kynard a Lysenko.Prvé preriedenie nastalo už na 225 cm s vypadnutými Bielorusom Nedasekauom, Bahamčanmi Thomasom, Wilsonom, Bulharom Ivanovom, Číňanom Wangom, Britom Grabarzom. Na 229 pokračovali len piati a Baršim naznačil, že sa nachádza vo veľkej forme, rovnako ako Lysenko. O zlato si Katarčan i Rus vo vzájomnom súboji zažiadali na 233 cm skočených na prvý pokus, keď vypadli Nemec Przybylko a Američan Kynard. Prvýkrát zakolísal v súťaži na 236 cm Baršim, tesne zhodil latku aj dovtedy bezchybný Lysenko. Druhé pokusy opäť nič nevyriešili, aj keď Lysenkovi opäť chýbalo veľmi málo. V treťom zaburácala hala pri Lysenkovom zlatom skoku. Len 20-ročný skokan z Ruska tak vrátil prehru Baršinovi vlani na MS v Londýne.Medzi 13 ženami podobne ako u mužov vyčnievala Ruska Lasickeneová, nezdolaná od júna 2016, so štatútom nezávislej atlétky. V tejto sezóne ako jediná zdolala 200 cm, najviac 204 a súperky sa jej pozerali v úctivej vzdialenosti na chrbát. Ženy začali na 184 cm a aj oni zažili úvodné problémy, len sedem z nich túto výšku neopravovalo. Prekvapujúco sa nevydarené pokusy množili, na 189 cm mali čistý zápis už len zlatá na HMS v Sopote'2014 Lasickeneová a obhajkyňa zlata Američanka Cunninghamová. Cez 189 cm sa nedostalo sedem, ďalej na 193 cm pokračovalo šesť. O medaily bojovali štyri na 196 cm, so suverénnou Lasickeneovou, ďalšie už na tejto výške stroskotali. Zlatá Ruska si potom ešte poradila s 201 cm hneď na 1. pokus a latku si zvýšila na 207 cm, hodnotu rekordu šampionátov, len jeden cm za svetovým halovým rekordom Švédky Bergqvistovej. Zdolávala ju trikrát a trikrát neúspešne, radovala sa však z 38. víťazstva v nepretržitom rade.V behu na 3000 m žien sa dosť taktizovalo, spočiatku pomaly bežalo. Ostro sledovaná bola najmä Genzebe Dibabová z Etiópie, svetová rekordérka, obhajkyňa zlata a v tomto roku tabuľkovo najrýchlejšia. Šance na medailu sa pripisovali aj Nemke Klosterhalfenovej, Američanke Houlihanovej a Holanďanke Hassanovej, aj keď v tomto roku 'trojku' v hale nebežala.Dibabová navodila ostré tempo po 2100 metroch a žiadna zo súperiek na ňu nestačila. Najbližšie k nej boli Hassanová a Muirová a takto dobehli aj do cieľa, i keď Muirová takmer Hassanovú v cieľovej rovinke predbehla. Dvadsaťsedemročná Dibabová si do svojej zbierky vložila ďalšie zlato, už štvrté na HMS, tretie v behu na 3000 m.