Hochschornerovci i Škantárovci sa pripravujú na novú etapu

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila s okamžitou platnosťou súťaže deblkanoistov okrem OH aj z programu majstrovstiev sveta a Svetového pohára.

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti Pavol a Peter Hochschornerovci majú po prechode od zrušenej disciplíny C2 vo vodnom slalome novú motiváciu. V šprinte pred štyrmi dňami skončili na pretekoch Svetového pohára na treťom mieste a od tohto výsledku sa chcú odraziť do budúcnosti.



V roku 2018 zasiahla Hochschornerovcov, ale aj bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov a ďalších reprezentantov v C2 tvrdá rana. Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila s okamžitou platnosťou súťaže deblkanoistov okrem OH aj z programu majstrovstiev sveta a Svetového pohára. "Cédvojka" bola výkladná skriňa slovenského vodného slalomu. Hochschornerovci sú trojnásobní olympijskí víťazi (2000, 2004, 2008) a bronzoví z OH 2012. Bratranci Škantárovci majú zlato z OH 2016. Obe elitné slovenské deblovky vymenili slalom za vodný zjazd, konkrétne šprint. "Na začiatku zimnej prípravy, ani v jej priebehu sme netušili, že sa situácia takto vyvŕbi, a že nás vyradia z MS aj zo Svetového pohára. Po rozhodnutí ICF to pre nás nebolo jednoduché, boli sme veľmi sklamaní a ťažko sa nám lúčilo," uviedol na štvrtkovom brífingu v Bratislave Peter Škantár.



Po Škantárovcoch sa na novú disciplínu začali pripravovať aj Hochschornerovci. Trojnásobní olympijskí víťazi a šesťnásobní majstri sveta vo vodnom slalome absolvovali v slovinskom Celje v zjazdárskej verzii obnovenú premiéru v šprinte po 19 rokoch. Skončili na treťom mieste, Škantárovci tesne za nimi. "My sme so zjazdom začínali, posledné preteky sme však išli v roku 1999. Odvtedy sme ani len nesedeli v takej lodi. V tom čase bol zjazd na Slovensku veľmi silný. Postupne však išla táto disciplína dolu. Ja však dúfam, že aj s naším návratom sa teraz táto disciplína zdvihne hore," povedal Peter Hochschorner.



Prechod na novú disciplínu zarezonoval aj u ostatných pretekárov mimo Slovenska: "Na podujatí v Slovinsku sa pri nás pristavili deblisti z Francúzska a poďakovali nám, že sme prišli, a že sme urobili lepšiu atmosféru, než aká bola dovtedy," dodal Pavol Hochschorner.



Budúcnosť oboch slovenských lodí je jasná, viac práce však čaká na Hochschornerovcov. "My si musíme najmä zaobstarať loď, pretože aj v Slovinsku sme išli na požičanej. Plus nemáme ani pádla. Ale skúsime niečo vyriešiť s výrobcom," prezradil Peter Hochschorner. V roku 2021 by sa mali uskutočniť MS na Slovensku v Čunove. "Je to ešte ďaleko, ale aj preto sme presedlali na šprint. Náš dlhodobý cieľ je dobre sa na tieto MS pripraviť a zabojovať o medaily," uzavrel Ladislav Škantár.