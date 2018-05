Tréner Levíc Hojč po triumfe nad Košicami: Bojovali sme

BK Levickí Patrioti – KB Košice 72:66 (24:15, 16:19, 18:18, 14:14)



zostavy a body:



Levice: Diabate 15, Bojanovský 8, Mijovič 7, Kurbas 6, Vašl 5 (Sims a Žiak po 11, Djurič 7, Krajčovič 2)



Košice: Sedmák 16, P. Stamenkovič 7, Djordjevič 4, Marič a S. Stamenkovič po 2 (Baldovský 21, Körner 10, Fletcher 4, Baldovský 0) TH: 21/16 – 7/4, Fauly: 15 – 23, Trojky: 4 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Pipíška, 2000 divákov.



/stav série – 2:1/



Hlasy po zápase:



Teo Hojč, tréner Levíc: „Videl som môj tím bojovať. Myslím si, že tam nechali všetko, čo tam mali nechať. Vôbec to nie je ľahké s tak kvalitným súperom, ako sú Košice. Nebola to pekná hra z našej strany, nepodali sme svoj najlepší výkon. Ale s bojovnosťou a obranou sme vyhrali zápas.“



Milan Žiak, hráč Levíc: „Je to zaujímavé v tejto sérii, zdá sa, že domáce ihrisko nie je takou výhodou. Som rád, že sme to teraz potvrdili a ustrážili sme si domácu palubovku. Sme radi za domácu podporu, veľmi veľa ľudí došlo. Túto výhru sme venovali aj im. Ideme do Košíc, zabojovať o tretie víťazstvo.“



Miljan Čurovič, tréner Košíc: „Zaslúžené víťazstvo Levíc.“ Stanislav Baldovský, hráč Košíc: „Prehrali sme ho, sme sklamaní. Jednoducho, prehrali sme si ho sami. Ponúkli nám šance, my sme ich jednoducho nevyužili. Levice nám ponúkli, aby sme tento zápas vyhrali. Žiaľ, to je finále, to je play off. Prehrávame 1:2, ideme domov. V nedeľu oddýchneme, od pondelka sa musíme sústrediť na ďalší zápas. Jednoducho, musíme vyhrať domáci zápas a vrátiť sériu na 2:2. Potom už len krok za krokom, nemôžeme si dovoliť kiksy v obrane, i v útoku.“

Levice 5. mája (TASR) - Až v treťom finálovom stretnutí mužskej extraligy sa radovali z triumfu domáci basketbalisti, Levickí Patrioti zvíťazili nad KB Košice 72:66 a v sérii sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Štvrtý duel je na programe v stredu v Košiciach.Úvod tretieho finálového súboja priniesol v prvých minútach rozháraný basketbal, hostí strelecky ťahal Sedmák, ktorý zaznamenal úvodných sedem bodov svojho tímu. Na domácej strane odpovedal takmer totožnou mincou Vašl, postupne si však Patrioti začali tvoriť menší trhák. „Býci“ dokázali neraz stiahnuť manko, ale Levice pôsobili kolektívnejším dojmom. Aj preto vyhrali úvodnú štvrtinu 24:15. V druhej 10-minútovke sa opakoval podobný priebeh, v jednom momente mali nápor Košičania, tých ťahal Baldovský. Rovnako odpovedali domáci, tam bol ťahúňom zase Sims. Levičania mali dobrú koncovku, do šatní šli napokon za vedenia 40:34.V druhom polčase sa vystupňovali emócie a na oboch stranách aj bojovnosť. Djordjevič dokázal v šiestej minúte tretej štvrtiny vyrovnať na 44:44, no domáci mali stále mierne navrch. Lepšie zvolené taktické variácie držali Levice vo vedení, po troch štvrtinách bolo tak skóre zápasu 58:52. Košičania podľa očakávania zapli na vyššie obrátky, na začiatku štvrtej 10-minútovky dokázali obrátiť vývoj duelu vo svoj prospech. Od tohto momentu to bola naháňačka za každým bodom, v závere z toho bola aj do tretice v tejto sérii dráma. Zodpovednosť však zobral na seba Diabate, ktorý napokon nasmeroval Levice k druhému víťazstvu za sebou v sérii.