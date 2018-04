Farma Tampy Bay sa tak ujala vedenia v sérii Rochestrom Americans.

New York 21. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve Syracuse Crunch 6:2 nad Rochestrom Americans v úvodnom zápase 1. kola play off AHL. Farma Tampy Bay sa tak ujala vedenia v sérii.



Zo Slovákov bol v noci na sobotu v akcii aj útočník Peter Cehlárik, ktorý sa po pauze zavinenej zranením vrátil do zostavy Providence Bruins. Tí v úvodnom stretnutí série s Lehigh Valley Phantoms podľahli súperovi na domácom ľade 2:3.