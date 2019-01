AHL: Jurčo pomohol gólom k víťazstvu Springfieldu, Rybár so shutoutom

V akcii bol opäť aj brankár Patrik Rybár, ktorý s 24 úspešnými zákrokmi pomohol Grand Rapids Griffins k triumfu 3:0 doma nad Milwaukee Admirals. Pre 25-ročného gólmana to bol prvý shutout v sezóne.

New York 20. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo sa v noci na nedeľu v zámorskej AHL jedným gólom podieľal na víťazstve Springfieldu Thunderbirds 3:0 na ľade Hartford Wolf Pack. Pre 26-ročného útočníka to bol prvý presný zásah v sezóne, skóroval v druhom odohratom zápase.



