AHL: Marinčin postúpil s Torontom Marlies do konferenčného finále

New York 9. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si s Torontom Marlies zahrá vo finále Východnej konferencie zámorskej AHL.



Toronto si v 2. kole play off hladko poradilo so Syracuse 4:0 na zápasy a jeho ďalším súperom v boji o Calder Cup bude úspešnejší z dvojice Lehigh Valley - Charlotte (2:1 na zápasy). Marlies spečatili postup v noci na stredu víťazstvom 2:1 na ľade Syracuse Crunch, kde pôsobí ďalší slovenský obranca Erik Černák.