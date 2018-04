Bodovo sa presadil aj Christián Jaroš, ktorý sa dvomi asistenciami podieľal na jasnom víťazstve Belleville Senators 5:1 na klzisku Rochesteru Americans.

New York 7. apríla (TASR) - Traja slovenskí obrancovia sa v noci na sobotu zapísali do kanadského bodovania v zápasoch nižšej zámorskej hokejovej súťaže American Hockey League (AHL). Martin Marinčin skóroval v drese Toronta, no Marlies prehrali na ľade Uticy Comets 2:3 po samostatných nájazdoch. Bol to pre neho štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne AHL.



Bodovo sa presadil aj Christián Jaroš, ktorý sa dvomi asistenciami podieľal na jasnom víťazstve Belleville Senators 5:1 na klzisku Rochesteru Americans. Jednu asistenciu si pripísal Erik Černák pri prehre jeho Syracuse Crunch na ľade Binghamtonu Devils 3:4 po nájazdoch.