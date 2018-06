AHL: Toronto s Marinčinom prehralo v 2. finálovom zápase s Texasom 1:2

Finále play off AHL - 2. zápas:



Toronto - Texas 1:2

/stav série: 1:1/

Toronto 4. júna (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom prehrali v nedeľu v druhom domácom zápase finále play off zámorskej AHL s Texas Stars 1:2. Hostia tak vyrovnali stav série na 1:1.Toronto sa síce ujalo v 18. minúte vedenia zásluhou Bena Smitha, no Stars dokázali skóre otočiť gólmi Curtisa McKenzieho a Gavina Bayreuthera. Marlies prehrali prvýkrát od 27. apríla a prišli o desaťzápasovú sériu víťazstiev. Tretí duel finálovej série hranej na štyri víťazstvá je na programe v noci na stredu o 2.00 SELČ v Texase.