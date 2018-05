AHL: Toronto s Marinčinom vedie vo finále Východnej konferencie 2:0

Slovenský hokejista si v zápase pripísal dva strelecké pokusy a mínusový bod.

New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom vyhrali aj druhý zápas finále play off Východnej konferencie zámorskej AHL.



V nedeľu na domácom ľade zdolali Lehigh Valley Phantoms 3:2 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0. Marinčin si v zápase pripísal dva strelecké pokusy a mínusový bod.