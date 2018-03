Bakoš a Pešán kritizovali rozhodcov, Liberec dostal pokutu

Podľa pravidiel sú kluby povinné zaistiť, aby v deň zápasu nikto z hráčov, trénerov, členov realizačného tímu a funkcionárov v médiách nehodnotil výkony rozhodcov.

Praha 19. marca (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš z Liberca a tréner Filip Pešán kritizovali rozhodcov po zápase v Hradci Králové (1:3), za čo ich klub musí zaplatiť pokutu 20.000 českých korún.



Liberec viedol po 50 minútach 1:0, no v poslednej desaťminútovke mal množstvo vylúčených a nakoniec prehral 1:3. "Rozhodlo smiešne vylúčenie osem minút pred koncom, ktoré zápas vyrovnalo a dalo domácim obrovskú energiu. Vôbec nechápem, ako taký zákrok môže rozhodnúť o zápase takéhoto kalibru," povedal po stretnutí Pešán.



"Rozhodlo smiešne vylúčenie. Nestálo by za to začať pískať normálne?" pýtal sa Bakoš.



Šéf komisie rozhodcov Vladimír Šindler uviedol, že kritizované vylúčenie bolo v poriadku a rovnako aj osobné tresty zo záveru zápasu. Liberec za desať minút dostal dokopy 58 trestných minút.