Slovenský hokejista Bezúch zamieril na hosťovanie do Jihlavy

Jihlava/Hradec Králové 1. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Bezúch dohrá sezónu 2018/2019 na hosťovaní v Dukle Jihlava. Do tímu ambiciózneho účastníka druhej najvyššej súťaže zamieril z extraligového Hradca Králové. Kluby o tom informovali na oficiálnej stránke.



Bezúch prišiel do Hradca Králové pred sezónou 2018/2019 z Dukly Trenčín. Pod Bielou vežou odohral 30 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly a 4 asistencie. Slovenský reprezentant zamieril do Jihlavy výmenou za českého obrancu Petra Štindla, ktorý v minulosti krátko pôsobil v Nových Zámkoch. "Hľadali sme hráča, ktorý bude rád za možnosť pôsobiť v našom tíme na pozícii ôsmeho obrancu. Štindl spĺňa tieto predpoklady. Jihlava za neho žiadala Juraja Bezúcha, ktorý by jej mal pomôcť k vytúženému cieľu," uviedol generálny manažér HK Mountfield Hradec Králové Aleš Kmoníček.



Český extraligista si v závere prestupového obdobia zabezpečil aj spoluprácu s ôsmimi hráčmi z druhej najvyššej súťaže, ktorí môžu tímu vypomôcť v rámci tzv. striedavých štartov. Medzi nimi je aj slovenský obranca René Vydarený, ktorý pôsobí v Českých Budějoviciach.