Bondra odložil letenky do USA: Pozvánka ma veľmi potešila

Ako to už pri deťoch slávnych býva, ani on sa nevyhol porovnávaniu so svojím otcom Petrom Bondrom.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Dávida Bondru premiérová pozvánka do A-tímu slovenskej hokejovej reprezentácie veľmi potešila a musel pre ňu zmeniť svoje plány na najbližšie obdobie. Ako to už pri deťoch slávnych býva, ani on sa nevyhol porovnávaniu so svojím otcom Petrom Bondrom.



Dvadsaťpäťročný útočník zaujal realizačný tím zámorským štýlom, ktorý si z USA priviezol do slovenskej extraligy. Po dvoch ročníkoch v drese HK Poprad prišla premiérová pozvánka do národného tímu. "Je to super, chalani sú všetci v pohode. Som veľmi vďačný, že mám túto šancu. Vždy bol môj sen reprezentovať Slovensko, takže som rád, že som tu," povedal Bondra, ktorý si musel pre pozvánku na zraz zmeniť plány: "Už som mal kúpenú letenku naspäť do Ameriky, potom mi však volal Miroslav Šatan a musel som ju zmeniť. Ale som za to rád."



V kádri reprezentácie sa stretol s trojicou spoluhráčov z klubu Patrikom Svitanom, Dávidom Bucom a Andreasom Štrauchom. "Takže sa tu cítim veľmi dobre. Som trochu nervózny, bolo by divné, keby som nebol. Ale som viac natešený, ako nervózny," uviedol Bondra. Nad účasťou na MS v Dánsku zatiaľ nerozmýšľa: "Vôbec sa na to nepozerám. Pre mňa sú dôležité tieto prvé dva zápasy a uvidíme, čo bude ďalej." Účasť v reprezentácii mu môže pomôcť aj v hľadaní nového zamestnávateľa, keďže po sezóne mu vypršal kontrakt v Poprade: "Rád by som sa tam vrátil, ale uvidíme, čo bude ďalej, ešte je skoro."



O radostnej novinke ihneď informoval svojho otca, legendárneho slovenského kanoniera Petra Bondru: "Hneď som mu volal. Aj on je veľmi rád, že som tu a možno príde aj na zápasy do Švédska. Povedal mi, že sa nemám báť, mám si to užiť a že, keď budem korčuľovať a snažiť sa, prídu aj šance a góly. Mám do toho dať všetko."



Držiteľ trofeje Mauricea Richarda zo sezón 1994/1995 a 1997/1998 pre najlepšieho strelca NHL je pre Dávida najväčší hokejový vzor: "Bol výborný hráč, po každom zápase mi volá, poradí mi, čo som robil dobre, čo treba zlepšiť. Je môj najväčší kritik a zároveň aj najväčší fanúšik."



Na porovnávanie s otcom je už zvyknutý a zhodnotil aj rozdiely. "Myslím si, že som iný typ hráča. Síce sme rovnakí v korčuľovaní, mám i rovnakú strelu, ale on vedel, ako dávať veľa gólov. O to sa ja ešte len snažím. Ja som skôr fyzický hráč, snažím sa byť prvý vo forčekovaní, hrať tvrdo pri mantineloch," uviedol Dávid Bondra.



Generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Miroslava Šatana oslovil najmä jeho zámorský štýl a preto mu dal šancu ukázať sa v národnom tíme. "Otec sa neprihováral, naopak, bol prekvapený. Videli sme ho počas sezóny i v nejakých zápasoch play off a myslím si, že Dávid patrí k tým lepším korčuliarom. Ten zámorský štýl hokeja je mu blízky, pretože v ňom vyrastal. Takže aj on dostane šancu sa ukázať. S tým menom budú vyššie očakávania, ale myslím si, že by to nemala byť ani jeho nevýhoda," povedal Šatan.