Hokejisti Komety Brno oslavujú 13. titul, Čiliak sľúbil pohár deťom

Oslavy titulu odpálili hokejisti Brna už po zápase v kabíne, v ktorej striekalo šampanské, rozlievalo sa pivo a hráči si vychutnávali majstrovské cigary.

Brno 23. apríla (TASR) - Na dvanásty titul museli čakať dlhých 51 rokov, na ten trinásty iba rok. Hokejisti Komety Brno dokázali v nedeľu zvíťaziť v piatom súboji finále play off českej extraligy na ľade Třinca 4:1, pripísali si kľúčový štvrtý bod v sérii a ako prvý tím od roku 2007 obhájili majstrovskú trofej. K jej zisku významne prispel aj slovenský brankár Marek Čiliak, ktorý bol celú sezónu veľkou oporou Komety.



Čiliak odchytal do minúty všetky zápasy Brna v play off. V 14 stretnutiach dosiahol fantastickú úspešnosť zásahov 93,53 percenta a priemer 1,83 gólu na zápas. Lepšie čísla mal iba Roman Will z Liberca, ale Čiliak mal stabilnejšiu formu. Iba raz dostal v zápase viac než dva góly, pripísal si iba dve prehry. "Opäť sa ukázalo, že play off jednoducho hrať vieme. Celý čas som nám veril a pred nedeľným zápasom som dokonca svojim deťom sľúbil, že im ten pohár priveziem už z Třinca. Neviem si predstaviť, že by sme to nedokopali už v piatom stretnutí. My sme tam išli s jasným cieľom vyhrať," tešil sa Čiliak. Brno v piatom finálovom dueli rozhodlo o svojom triumfe tromi gólmi už v prvej tretine. "Vo finálovej sérii sa hral skvelý útočný hokej. Po prvom zápase, ktorý sme prehrali, sme si povedali, že tak hrať nemôžeme. Dostali sme sa z toho a zvládli sme to. Bolo to psychicky ťažké, o to teraz krajšie chvíle prežívame," dodal.



Kometa dosiahla rekordný 13. titul, čím sa na čele historického poradia osamostatnila od Jihlavy. Oslavy titulu odpálili hokejisti Brna už po zápase v kabíne, v ktorej striekalo šampanské, rozlievalo sa pivo a hráči si vychutnávali majstrovské cigary. "Tak sme majstri no a čo!" znel chorál šampiónov, ktorý si z plného hrdla zaspieval aj fantóm vyraďovacích bojov Čiliak. "Ďakujem, že som si mohol zahrať s takými skvelými spoluhráčmi. Toto mužstvo mám veľmi rád, spoluhráči sú úžasní, jeden za druhého by dal aj život. Je to niečo neskutočné," citoval portál sport.cz 28-ročného slovenského brankára, o ktorého prejavila na ďalšiu sezónu záujem pražská Sparta.



O veľkej súdržnosti tímu hovoril aj kapitán Komety Leoš Čermák. "Snažili sme sa priniesť do kabíny, aby všetci hrali jeden za druhého. To sme si strážili, každý dostal nejakú zodpovednosť. Nikdy vám hviezdy, čo nehrajú pre tím, nič nevyhrajú. Tu každý pracoval pre mančaft do posledného hráča. Nehralo sa na body, ani na individuálne výkony," vysvetlil Čermák recept na úspech.



Pri návrate do Brna čakali hokejových hrdinov v noci pred arénou stovky fanúšikov. Privítali ich tradičnou moravskou slivovicou. "Nech žije Brno," zaskandoval si Čiliak s nadšenými fanúšikmi. Podľa portálu isport.cz pokračovali oslavy v pivnici s reštauráciou Mazaný Anděl v centre Brna až do bieleho rána.