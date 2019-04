Budaj odchytal posledný zápas v drese Ontaria a možno aj v kariére

Budaja draftovalo do NHL v roku 2001 v druhom kole z celkového 63. miesta Colorado.

Ontario 13. apríla (TASR) - Slovenský brankár Peter Budaj odchytal posledný zápas v drese Ontaria Reign v AHL a možno aj v hokejovej kariére. V noci na sobotu jeho tím na domácom ľade nestačil na Stockton Heat 2:4.



Tridsaťšesťročný odchovanec Banskej Bystrice vykryl 34 z 37 striel súpera a po záverečnej siréne sa symbolicky stal hráčom zápasu. "Bolo to ohromné. Bola česť mať tu rodinu, priateľov, spoluhráčov. Bolo to veľmi milé, trochu sa mi tlačili slzy do očí," uviedol Budaj, ktorého z hľadiska podporovala aj jeho rodina.



Účastník dvoch zimných olympijských hier (Turín 2006, Vancouver 2010) v uplynulých dňoch vyhlásil, že zvažuje ukončenie aktívnej kariéry. Podľa vlastných slov hokej naďalej miluje, no trávenie času s rodinou a túžba usadiť sa ho nútia premýšľať o budúcnosti. Rozhodnúť by sa mal v lete, informoval portál slovaknhl.sk.



Budaja draftovalo do NHL v roku 2001 v druhom kole z celkového 63. miesta Colorado. V mužstve Avalanche absolvoval šesť sezón. Pred ročníkom 2011/2012 sa upísal Montrealu Canadians. V ďalšom priebehu kariéry nastúpil ešte vo farbách Los Angeles Kings a Tampy Bay Lightning. V AHL si obliekol dresy Hershey Bears, St. John's IceCaps a Ontaria Reign. V slovenskej reprezentácii nastúpil na jedenásť zápasov.