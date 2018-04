Český gólman odchytal v predchádzajúcej sezóne KHL v drese Slovana iba tri zápasy.

Zlín 10. apríla (TASR) - Český hokejový brankár Jakub Sedláček ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava. Z tímu účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa vracia do materského Zlína, kde naposledy pôsobil pred piatimi rokmi.



"Veľmi sa teším do Zlína. Je pre mňa dôležité pravidelne chytávať a pomôcť tímu postúpiť do play off. Som rád, že sme sa dohodli a môžem sa naplno venovať príprave na novú sezónu," povedal pre oficiálnu klubovú stránku Zlína Sedláček.



