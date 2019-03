Čiliak podpísal s Kometou nový dvojročný kontrakt: V Brne som doma

Dvadsaťosemročný brankár, ktorý získal s Brnom dvakrát majstrovský titul, sa vrátil do Komety vo februári po tom, čo pol sezóny odchytal v KHL v drese Slovana Bratislava.

Brno 11. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak sa dohodol s českým extraligistom HC Kometa Brno na predĺžení spolupráce. Podľa klubového webu podpísal nový dvojročný kontrakt, ktorý zahrňuje aj ročnú opciu.



Dvadsaťosemročný brankár, ktorý získal s Brnom dvakrát majstrovský titul, sa vrátil do Komety vo februári po tom, čo pol sezóny odchytal v KHL v drese Slovana Bratislava. V Brne pôsobil od svojich 15-tich rokov. "Som rád, že Marek Čiliak zostáva v Komete. Takisto som si prial, aby sme zmluvu podpísali ešte pred nadchádzajúcimi vyraďovacími bojmi, aby bol Marek v čo najväčšej psychickej pohode," povedal pre klubový web tréner a majiteľ Komety Libor Zábranský.



Čiliak odchytal v tomto ročníku za Brno osem stretnutí s priemerom 1,61 gólu na zápas. "Boli sme veľmi rýchlo dohodnutí, čo sa týka dĺžky zmluvy a ďalších detailov. Čakalo sa iba na chvíľu, keď to hodíme na papier," uviedol slovenský reprezentant, ktorý sa predstavil aj na vlaňajších MS v Dánsku. "Neuvažoval som o niečom inom, som v Brne spokojný a som tu doma. Kam inam by som chodil? Mám tu rodinu, ktorá je tu šťastná," dodal Čiliak, ktorý využil víkendové voľno na regeneráciu a s rodinou bol na horách.