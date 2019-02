TIPSPORT LIGA: HK Poprad porazil hráčov Banskej Bystrice

HC'05 iClinic B. Bystrica – HK Poprad 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)



Góly: 31. Higgs (T. Surový), 32. T. Surový - 10. Valigura (Paločko, Heizer), 21. Buzzeo (D. Brejčák, Karalahti), 48. Mlynarovič (Petran, Takáč), 60. Takáč (D. Bondra, Erving), 60. Belluš. Rozhodovali P. Stano (SR), A. Nagy (Maď.) – Synek (SR), Soltész (Maď.), vylúčení na 2 min: 4:6, presilovky 1:0, oslabenia 0:1, 2492 divákov.



Banská Bystrica: Lisutin – Nemčík, Biro, Mihálik, Glenn, Kubka, Ďatelinka, Petrinec (od 23. min) - Lamper, T. Surový, Šoltés - Bartánus, Higgs, Zigo - Koper, A. Šťastný, Matoušek – Gabor, Češík, Kabáč



Poprad: Nechvátal – Karalahti, D. Brejčák, Fabian, Salija, Ťavoda, Erving, Petran – Buzzeo, Miller, D. Bondra – Abdul, Mlynarovič, Takáč - Paločko, Heizer, Valigura – Macík, Belluš

Banská Bystrica 26. februára (TASR) - Oba tímy nastúpili bez viacerých nosných hráčov, nešlo im už totiž o postavenie v tabuľke, majster teda nechal oddychovať produktívny zámorský útok Asselin, Faille, Selleck, pre zranenie nehral ani kľúčový obranca Marshall. V úvode mali šance Popradčania, no Buzzeo ani Mlynarovič na ruského Lisutina v bránke nevyzreli. Domáci pohrozili tvrdou koncovkou Šoltésa, ktorý mieril vedľa a Zigo netrafil prudký puk pred odkrytou bránkou. Do vedenia išli hostia po situácii zaváňajúcej ofsajdom. Z ľavej strany sa presadil presnou strelou k žrdi Valigura. Bystričania sa snažili nájsť odpoveď, ale za zmienku stála iba strela Nemčíka spoza kruhu, pri ktorej sa zaskvel gólman Nechvátal a sekundu pred prestávkou nebolo úspešné dobiedzanie Lampera pri ľavej žŕdke.Aj stredné dejstvo začali lepšie Podtatranci. Už v dvadsiatej sekunde sa dostal do sólového úniku Buzzeo a našiel dieru medzi betónmi Lisutina – 0:2. Mohlo byť aj horšie pre domácich, pretože pred bránku sa pretlačil šikovne Bondra, no tentoraz Rus medzi žrďami predviedol skvelý zákrok a skórovať nedovolil ani Macíkovi, ten na neho skúšal z kruhu klasický 'teplomer'. Bystričanov výrazne prebrala k životu 102 sekundová presilovka o dvoch hráčov, v nej mali šance Bartánus, Šťastný a najmä Zigo, ktorý neposlal puk do prázdnej bránky. Napokon sa však majster presadil vo výhode o jedného hráča, pretože po strele Surového uspel z dorážky v pokľaku Higgs. V nasledujúcej minúte ťažil bystrický kapitán Surový z chybnej rozohrávky popradského hráča, zostal sám pred Nechvátalom a z troch metrov ho pokoril – 2:2. Potom na ľade prevládal skôr boj, chýbali šance, takže do šatní sa išlo na druhú pauzu za nerozhodného stavu.V tretej tretine mali najprv domáci služné možnosti v podaní Lampera a Kopera, na opačnej strane Erving od modrej takmer nachytal na 'hruškách' Lisutina. Ten napokon kapituloval v 48. minúte po strele exbystričana Petrana a výbornom teči Mlynaroviča – 2:3. Štvrtý gól mal na hokejke legionár Popradu Miller, preštrikoval sa dopredu, no pred brankárom HC '05 pohorel. S pribúdajúcim záverom si 'barani' vytvorili miestami tlak, ale 'kamzíci' hrali umne a pri hre bez brankára v podaní Banskej Bystrice poistili dvakrát výsledok, najprv Takáčom do prázdnej svätyne 59 sekúnd pred koncom a potom i Bellušom v oslabení 14 sekúnd pred záverečným klaksónom. Prevzatie pohára Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti Tipsport ligy v podaní hokejistov spod Urpína tak malo trošku trpkejšiu príchuť.