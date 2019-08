Hrivík bude pôsobiť vo Švédsku, podpísal zmluvu s Leksandom

Rodák z Čadce sa pred sezónou 2018/2019 vrátil do Európy po 9-ročnom pôsobení v zámorských súťažiach. Upísal sa klubu Víťaz Podoľsk, no nádejne rozbehnutú sezónu mu pokazili zdravotné problémy.

Leksand 16. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík bude pôsobiť v najvyššej švédskej súťaži. Na zmluve pre sezónu 2019/2020 sa dohodol s klubom Leksands IF. Ten informoval o angažovaní 27-ročného útočníka na oficiálnej stránke.



Rodák z Čadce sa pred sezónou 2018/2019 vrátil do Európy po 9-ročnom pôsobení v zámorských súťažiach. Upísal sa klubu Víťaz Podoľsk, no nádejne rozbehnutú sezónu mu pokazili zdravotné problémy. Pre ne odohral iba 25 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií.



V sezóne 2019/2020 si prvýkrát v kariére vyskúša elitnú švédsku súťaž. "Som rád, že sa môžem stať súčasťou klubu Leksands IF, ktorý je známy svojou tradíciou a výbornými fanúšikmi. Teším sa na to, ako pomôžem môjmu novému tímu a potešili našich fanúšikov," uviedol Hrivík pre klubovú stránku.



Generálny manažér klubu Thomas Johansson je rád, že sa mu podarilo angažovať slovenského útočníka. "Našli sme posledný kúsok skladačky v budovaní nášho tímu. S Marekom počítame na poste stredného útočníka, no vieme, že môže hrať aj na krídle. Jeho silná stránka je hra s pukom a dobré hokejové myslenie. Je v dobrom veku, zároveň má aj skúsenosti z NHL. Sme radi, že svoju ďalšiu kariéru spojil s naším klubom."