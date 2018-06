Hokejový Martin na ceste k stabilizácii, v tíme sú Tabaček i Markovič

Súčasný káder HK Martin pre sezónu 2018/19:



Brankári: Lukáš Gavalier, Branislav Bernát, Samuel Hlavaj

Obrancovia: Ján Tabaček, Michal Dvořák, Tomáš Rusina, Marek Pacalaj, Jakub Burzík, Adam Themár, Filip Oravec

Útočníci: Jaroslav Markovič, Matej Dírer, Tomáš Pokrivčák, Ivan Brezniak, Langhammer Jakub, Lukáš Zeliska, František Poliaček, Andrej Jurášek, Ivan Brveník, Matúš Rudzan, Filip Simon

Martin 16. júna (TASR) - Martinský hokej po jóbovej zvesti spred roka opäť ožíva. Po páde z najvyššej súťaže do II. ligy sa Martinčania rýchlo vyšvihli do I. ligy, v ktorej budú mať k dispozícii mnoho hráčov so zaujímavým hokejovým životopisom. Dlhodobým cieľom HK Martin je návrat do najvyššej súťaže.Martinské A-mužstvo síce v sezóne 2016/17 dosiahlo úspech v podobe účasti v semifinále Tipsport Ligy, ale krátko na to vrcholový hokej v meste padol pre finančné problémy. Seniorské mužstvo Martina napokon pokračovalo v tretej najvyššej súťaži, z ktorej si v najrýchlejšom možnom čase vybojovalo postup do I. ligy.V roku 2018 vzniklo občianske združenie Hokejový klub Martin, ktoré sa dohodlo s MHK Martin na prevode prvoligovej licencie. Občianske združenie založili Dušan Laššák a Milan Murček, ktorí boli súčasťou martinského klubu aj počas nedávneho účinkovania v druhej lige.Predsedom správnej rady sa stal Dušan Laššák a podpredsedom Ján Tabaček, ktorý bude mať zároveň aj pozíciu športového manažéra. Milan Murček bude výkonný riaditeľ HK Martin.uviedol Murček pre TASR a v otázke zloženia hráčskeho kádra ďalej pokračoval:poznamenal Murček, podľa ktorého by malo martinské A-mužstvo patriť medzi 5-6 favoritov I. ligy. Rozpočet klubu by sa mal pohybovať okolo sumy 350.000 eur.Tím v prvoligovej sezóne povedie Róbert Spišák, jeho asistentom bude Radovan Somík a v pozícii vedúceho mužstva ostáva Branislav Stolárik.