Slováci neuspeli vo štvrťfinále s Českom

Štvrťfinále:



Česko – Slovensko 9:4 (2:1, 7:3)



Góly: 1. Šebek (Loskot), 2. Fiala (Chamrád), 21. Kafka (Loskot), 24. Kafka (Malý), 26. Cik (Kuťák), 28. Šebek (Chamrád), 33. Kuťák (Cik), 38. Malý (Bernad), 40. Kafka – 4. Uhnák (Nechala), 34. Trenčan (Bednarič), 40. Szabó (Žitňanský), 40. Szabó (Mrázik)

Barcelona 11. júla (TASR) - Slovenská reprezentácia v in-line hokeji neuspela vo štvrťfinále na MS organizácie World Skate v Barcelone, keď prehrala s Českom 4:9. Už pred zápasom však mali Slováci vo vrecku historický postup do A-kategórie.V základnej skupine deklasovali Indiu 44:2, Irán 10:3 a nad Lotyšskom zvíťazili 5:2. V dueloch o postup do play off zdolali Brazíliu 6:0 a v súboji o štvrťfinále uspeli s Kolumbiou 5:2.