LIGA MAJSTROV: Bystričania do Plzne s odhodlaním prekvapiť favorita

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) - Hráči HC'05 Banská Bystrica sa pokúsia v utorok zaskočiť favorita a na ľade Škody Plzeň dosiahnuť druhé víťazstvo v hokejovej Lige majstrov. V H-skupine sa zatiaľ môžu pochváliť len jedným nad HC Lugano (5:2), no aj tri body z tohto zápasu stačili na to, že si ešte udržali šancu na postup. Nemajú to však až tak vo svojich rukách. Ak by proti Plzni príjemne prekvapili a zvíťazili by i na budúci týždeň 17. októbra na domácom ľade, do kariet im musia zahrať aj výsledky fínskeho Jyväskylä a švajčiarskeho Lugana, aby skončili na postupovej druhej priečke.



Tréner Dan Ceman verí, že sa mužstvo predstaví opäť kompaktnejšie. "Chceme hrať čo najlepšie, ukázať všetko, čo v nás je, čo sme nahromadili v lige. Máme veľa skúsených hráčov, aby sa však naplno do zápasu vložili, potrebujú si aj oddýchnuť, lebo zápasová porcia je dosť veľká, navyše čaká na nás aj dlhá cesta autobusom."



Podľa Cemana sa treba trafiť dobre aj do zostavy. "Hráči majú drobné zranenia, niektorí nebudú môcť ísť s nami a zostavu spresníme až tesne pred zápasom. Pozeral som nejaké videá, Plzeň je nebezpečná v útoku, vyžaduje sa preto dobrá obrana. Na našom útočnom štýle veľa nezmeníme, väčší dôraz však dáme na defenzívu."



Zázraky ťažko očakávať, Ceman aspoň verí, že si polepšia v skupine. "Sme v situácii, že môžeme prekvapiť, aj keď to málokto očakáva. Plzeň má veľké prednosti, aj pri porovnávaní s Jyväskylä, je lepšia v pohybe, z hernej stránky, vyžaruje zo seba aj individuálne umenie hráčov. Zdolať ju dvakrát bude ťažké, je to dosť vysoká latka. Väčšia šanca sa rysuje zvíťaziť u nás doma. Aj na jej ľade sa samozrejme pokúsime vyhrať, čo vieme však s istotou, nebude to vôbec ľahké."



Útočník Ján Sýkora v Plzni predčasom pôsobil a dokáže zvážiť jej silu. "Určite to bude ťažký zápas, Plzeň má kvalitné mužstvo, je tam veľa dobrých hráčov, jazdiť budú tak, ako sú zvyknutí, hore, dole a sám som zvedavý, ako si s tým poradíme. Na jej štadióne sa ťažko zbierajú body, je to taký nedobytný stánok, ale uvidíme, určite zabojujeme o čo najlepší výsledok."



Na čo najviac si treba dať pozor Sýkora aj upresnil. "Výborne korčuľujú, vedia si hodiť puk, Milan Gulaš, Miro Indrák a ďalší podobní si dokážu vynútiť tlak. Musíme výsledok jednoducho ubojovať. Máme nabitý program, človek nie je stroj, sily trochu ubúdajú, no musíme ich nazbierať. Teoretickú šancu na postup ešte máme, nádej umiera posledná. Myslím si, že Plzeň nastúpi v plnej paráde, aj keď má postup istý, v tomto nám nič neuľahčí, treba sa spoliehať len na seba. My za pochodu preladíme na tento zápas, ešte ani neviem, či tréner pripraví nejaké videá o súperovi."



Obranca Ivan Ďatelinka verí, že na výkone sa podpíše lepšia psychika po troch vyhratých zápasoch v lige za sebou. "Každá výhra dokáže povzbudiť a je dobré, že sme v nedeľu vyhrali nad Novými Zámkami, aj keď len dvojbodovo. Liga majstrov je trochu iná súťaž, hrajú tam kvalitní hráči, stretávame sa s veľmi dobrými mužstvami. Do Plzne pocestujeme s čistými hlavami, nemáme čo stratiť."



Strach z Plzne Ďatelinka vylučuje. "Nejde o nejaké obavy zo súpera, ktorý zatiaľ v Lige majstrov nestratil ani bod. Každý zápas je nový, treba len poriadne jazdiť, dôležité bude, ako popremieňame šance a ako zahráme v obrane. Teoretická šanca tu je, máme o čo ešte hrať, rešpekt cítime, strach nie. Sme v náročnom októbri, máme veľa zápasov, no nohy musia vydržať, fyzicky sme vďaka dobrému kondičnému trénerovi na tom dobre. Opierať sa môžeme o tri víťazstvá za sebou v lige, boľačky sa tak hoja oveľa rýchlejšie, aj sebavedomie narástlo. Plzeň sme dosiaľ neriešili, urobíme tak až deň pred zápasom a verím, že sa na ňu dobre nachystáme."