LIGA MAJSTROV: Menej výrazné bilancia baranov ukrýva cenný bonus

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Menej výrazná konečná bilancia slovenského majstra HC'05 Banská Bystrica v Lige majstrov ukrýva v sebe aj cenný bonus. Hráči v ťažkých zápasoch so silnejšími súpermi podrástli a na vlastnej koži sa presvedčili, aký dokáže byť hokej vo svojej logike neúprosný a čo všetko im ešte v arzenáli účinných zbraní chýba. Niekedy to bolo na hrane a mohli byť úspešnejší, preklopiť sa na stranu víťazstva im znemožnila občas smola, niekedy menšia skúsenosť.



S vlaňajším ročníkom sa našli viaceré zhody. Banská Bystrica skončila taktiež na poslednej 4. priečke a rozdiel bol len veľmi malý. Kým vtedy skončila v skupine s dvoma víťazstvami, šiestimi bodmi a skóre 13:18, teraz s jedným, so štyrmi bodmi a gólovým pomerom 13:27, čiže s rovnakým počtom strelených gólov. Tréner Vladimír Országh z toho nebol smutný, a smutný nebol ani súčasný kouč Dan Ceman. Mal na to aj pádne dôvody, jeho mužstvo so suverénom skupiny HC Plzeň zohralo dôstojnú rolu, vonku s prehrou 4:6, doma mu ako jediné nedovolilo naplno bodovať a prehralo 2:3 po predĺžení.



Skupinu charakterizoval tak trochu pobláznený priebeh. Jedine Plzeň sa vo výsledkoch zastabilizovala a ku koncu, keď už bolo jej prvenstvo v skupine jasné, nasadila do hry aj viacero mladíkov. Inak to bolo s druhým postupujúcim HC Lugano, ktorý nedovolil vlaňajšiemu víťazovi Ligy majstrov JYP Jyväskylä čo len jeden gól, dvakrát nad ním nečakane zvíťazil a na Fínov zapôsobil ako úder dobre miereného kladiva. Zaujímavé bolo, že kým Bystričania za Jyväskylä značne vo vzájomných zápasoch zaostali, so švajčiarskym Luganom ukoristili jediné víťazstvo (5:2).



Pre 'baranov' sa každé jedno víťazstvo v LM dvojnásobne počíta. V súťaži, kde sa inak korčuľuje, kombinuje a naráža sa na špičkové európske mužstvá, naberajú hlavne skúsenosti, s ktorými možu hospodáriť v domácej lige.



Vlani sa s LM pri svojej premiére rozlúčil HC'05 víťazstvom s Tapparou Tampere 5:2 a Fínov pokoril ako jediný v skupine. Na domácu ligu sa vhodne naladil a takéto konštatovanie sa ponúka aj teraz, po prehre v predĺžení s Plzňou, keď ako jediné mužstvo s ňou v riadnom hracom čase neprehralo. Ak by paralela zafungovala, tak by na 'baranov' opäť čakala majstrovská sezóna, no v hokeji takáto teória pravdepodobnosti často nezafunguje.



Tréner Dan Ceman význam Ligy majstrov zdôraznil slovami: "Na výkony a výsledky v tejto konfrontácii sa pozerá s rešpektom. Stretávajú sa silné tímy a uspieť proti nim vyvoláva uznanie. Každý jeden zápas priniesol pre nás rôzne poučenie."



Dan Ceman vyzdvihol hlavne výkony proti Luganu i Plzni. "S Plzňou, ktorú v plnej zostave považujem za jednu z najlepších v Lige majstrov, sme oba zápasy zvládli veľmi dobre, s Luganom sme raz naplno zabodovali, a to hovorí za všetky komentáre. Natrápili sme sa však s rýchlymi Fínmi z Jyväskylä a bola to pre nás obrovská skúsenosť. Zranenia nás v týchto zápasoch obišli, a to vyzdvihujem, aj sme niektorých hráčov šetrili, pretože program máme veľmi nahustený. Priznávam, že sa trochu aj tešíme na to, že sa konečne naplno môžeme sústrediť na domácu súťaž."



Hráči nepochybne v zápasoch proti renomovaným súperom podľa Dana Cemana podrástli. "Špeciálne oba zápasy s Plzňou mohli mladým prospieť. V konečnom dôsledku sme len raz zvíťazili, proti Luganu, dúfali sme, že takýchto výsledkov bude viac, no ak sa na naše účinkovanie pozrieme z nadhľadu, bola to skúsenosť na nezaplatenie a môžete ju nabrať len v takejto súťaži."



Samotní hráči, zdá sa, naplno pochopili prínos zápasov v LM. Útočník Ján Sýkora sa už dosť ostrieľal na to, aby mohol skonštatovať: "Takáto skúsenosť sa určite zíde, vždy to tvrdím, je dobré, keď si zahráte proti silnému tímu. Naberajú sa skúsenosti a myslím si, že nám to prospelo. Aj keď výsledky neboli také, aké sme chceli, nepochybujem, že v tejto sezóne využijeme všetko, čím nás zápasy v Lige majstrov obohatili. Teraz sa musíme preladiť na domácu ligu, aj keď sily ubúdajú, musíme dobre regenerovať a opäť sa vhodne naštartovať."



Mladý Tomáš Török strelil proti Plzni rutinérsky aj gól a so svojimi 23 rokmi patrí ešte medzi mladú generáciu. Aj on si účinkovanie v LM pochvaľoval. "Bola to skvelá skúsenosť, pár zápasov sme dobre odohrali a pred domácimi fanúšikmi sme sa pekne rozlúčili so súťažou. Chceli sme vyhrať, no nepodarilo sa. Snažili sme sa hrať jednoducho, dodržiavali sme systém, Plzni to robilo problémy a mohli sme ju zdolať. Nenastúpili sme v plnej zostave, takisto ako Plzeň, no zápasu nechýbalo plné nasadenie, hral sa dobrý hokej, s jednoduchosťou, priamočiarosťou."