LIGA MAJSTROV: Hokejisti EHC Mníchov zvíťazili v Salzburgu

Semifinále LM - odveta:



EC Red Bull Salzburg - EHC Mníchov 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)



Góly: 14. Rauchenwald (Pallestrang) - 17. Kastner (Voakes), 20. Y. Seidenberg (Joslin), 50. Hager (Ehliz)



/prvý zápas: 0:0, do finále postúpil Mníchov/



Salzburg 17. januára (TASR) - Hokejisti nemeckého EHC Mníchov postúpili do finále Ligy majstrov. V stredajšej odvete semifinále zvíťazili na ľade rakúskeho EC Red Bull Salzburg 3:1, v prvom zápase sa súperi rozišli bez gólov. V drese hostí nastúpil slovenský obranca Martin Štajnoch, do štatistík sa však nezapísal. Vo finále sa Mníchov stretne so švédskou Frölundou, ktorá vyradila Plzeň.